Apple Vision Pro'ya ait batarya kabloları ortaya çıktı. Böylelikle Apple'ın, Lightning kablolardan tam anlamıyla vazgeçmediği anlaşılmış oldu. Apple, Vision Pro'da Lightning kablonun özel bir versiyonunu kullanıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kısa bir süre önce tanıttığı karma gerçeklik başlığı olan Vision Pro ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni yeni teslimatları yapılan başlığın, batarya giriş konnektörüne ait görüntüler paylaşıldı. Bu görüntüler, Apple'ın artık iPhone'larda dahi kullanmadığı Lightning kablosunun yeni bir versiyonunu Vision Pro'ya getirdiğini gözler önüne seriyor.

Lightning kablo, yıllar boyunca iPhone'ların şarj edilmesini sağladı. Ancak Avrupa Birliği, USB Type-C'ye geçişi zorunlu yapınca Apple da bu karara uymak zorunda kaldı. Ancak görünen o ki Apple, Lightning kablodan tam anlamıyla vazgeçmedi. Vision Pro'da kullanılan kablo, bunun en net göstergesi.

İşte Apple Vision Pro'nun özelleştirilmiş Lightning kablosu

Apple'ın iPhone'larda kullandığı Lightning kablo, 8 pinli bir yapıya sahipti. Vision Pro için tasarlanan kabloda ise 12 pin görüyoruz. Bu da kablo girişinin genişlemesine yol açtı. Ancak özelleştirilmiş Lightning kablodaki tek değişim bu değil. Apple, Vision Pro'ya hayat verecek batarya ile kabloyu, çentiklerle birleştiriyor. Bu çentikleri, yukarıdaki görüntüde net bir şekilde görebiliyoruz.

Akıllı telefonların arka kapakları artık çıkarılmıyor ve kullanıcılar, SIM kart takmak için iğneye benzeyen bir ürün kullanıyorlar. Apple, Vision Pro için buna benzer bir yöntem tercih etti. İğneyi deliğe sokan kullanıcı, şarj kablosu ile bataryayı bağlayan çentikleri açıyor. Bu sayede kablo ile bataryanın ayrılması sağlanıyor. Bu arada, özelleştirilmiş Lightning kabloya ek olarak USB Type-C girişinin de kullanılabileceğini belirtelim.

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