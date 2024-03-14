Lüks tasarım firması Caviar, bu kez de Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro tasarımı oluşturdu. Titanyum malzemenin kullanıldığı tasarımlar, dudak uçuklatan fiyatlarla satılacak.

iPhone'lara yaptığı özel kaplama tasarımlarla bilinen Caviar, Vision Pro'yu da es geçmedi. Caviar, iPhone 15 Pro için Apple Vision Pro tasarımından esinlendiği özel bir tasarım oluşturdu. Sınırlı sayıda üretilecek bu özel kaplama, lüks kaplama iPhone isteyen tüketicilerin aklını çelmeyi başaracak gibi görünüyor.

Caviar, iPhone tasarımlarında genel olarak altın malzeme kullanır. Ancak Apple Vision Pro'dan esinlenilerek oluşturulan tasarımda, titanyum tercih edildi. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü iPhone 15 Pro'nun kendisi de zaten titanyum malzemeden üretilmişti. Şirket ayrıca bu titanyum malzemeyi emaye ile de destekledi.

İşte Apple Vision Pro temalı iPhone 15 Pro

Caviar tarafından yapılan açıklamalarda, bu özel kaplama için "gerçekliğin ötesinde dönüşüm" ifadesine yer veriliyor. Şirkete göre titanyum çerçeve üzerindeki işlemeler, kullanıcılara her zaman Apple Vision Pro'yu hatırlatacak.

Caviar'ın internet sitesindeki bilgiye göre bu özel tasarımdan sadece 99 adet üretilecek. Böyle bir iPhone 15 Pro'ya sahip olmak isteyen tüketici, 128 GB'lik versiyonu için 8.060 dolar ödeme yapacak. Serinin en pahalı ürünü ise 9.560 dolar karşılığında satın alınabilen 1 TB depolama kapasiteli iPhone 15 Pro Max olacak.

Caviar'ın titanyum kasalı iPhone 15 Pro tasarımlarına buradan ulaşılabilir.