Apple Watch, Düşen 80 Yaşındaki Kadının Hayatını Kurtardı

Apple Watch sahibi 80 yaşındaki bir kadın, düştükten sonra Apple Watch'ın yardım çağrısı yapmasıyla kurtuldu.

Apple Watch, bazı insanlar için sadece bir akıllı saatten fazlası olmaya devam ediyor. Yeni gelen bir habere göre Apple Watch, Almanya’nın Münih şehrinde yaşayan 80 yaşındaki bir kadının sertçe düşmesinin ardından acil servislerden yardım istedi.

Apple Watch 4 serisi, ani hareketi algılayarak düşmeyi tespit eden bir düşüş sensörüne sahip. Bu özellik, sadece 65 yaş üstü kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştiriliyor; onun dışında kendiniz aktif etmeniz gerekiyor. Eğer kullanıcı düşme yaşandıktan sonra ekranda beliren ‘İyiyim, bir şeyim yok’ butonuna birkaç dakika içinde basmazsa Apple Watch otomatik olarak acil servislerden yardım çağırıyor.

Münih yerel basının haberine göre kontrol merkezindeki bir polis memuru, 80 yaşındaki kadının düşmesinin ardından Apple Watch tarafından gerçekleştirilen acil çağrıyı onaylamış. Memur, çağrıda bir bant kaydının devreye girdiğini ve ilgili kişinin ağır şekilde düştüğünü ilettiğini belirtiyor. Ayrıca ek olarak kazazedenin koordinatları da acil çağrıda verilmiş.

Polis, bu verileri kadının adresini bulmak ve ambulansa haber vermek için kullanmış. Apple Watch ayrıca 80 yaşındaki kadının oğlunu da durumdan haberdar etmiş.