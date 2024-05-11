Apple Watch X İçin Hazırlanan İlginç Bir Tasarım Paylaşıldı

Apple'ın onuncu nesil akıllı saati için tasarımcılar, teknoloji devinden hızlı davrandı ve yeni bir tasarım paylaştı.

Ya bu yılın sonlarında ya da 2025 yılında Apple'ın yeni bir akıllı saat tanıtması bekleniyor. 10. nesil olacağı için daha şimdiden Apple Watch X (iPhone 10 gelmemiş, yerine iPhone X açıklanmıştı) olarak adlandırılmaya başlanan akıllı saatin nasıl görülebileceğine dair yeni bir tasarım ortaya çıktı.

Bu tasarım Apple'dan değil Alman tasarım ajansı Wordsmattr'dan Tasarımcı Lukas Gehrer'in imzasını taşıyor. Gehrer'in tasarımında Apple Watch X'in Apple Watch Ultra 2'ye genel hatlarıyla da olsa benzerlikler taşıdığı görülüyor. Öte yandan bu tasarım çok daha ince ve kıvrımlı duruyor.

"Keşke olsa" dedirtecek özellikler tasarımda yer alıyor

Bu inovatif konseptte ilk göze çarpan noktalardan biri ekrana gömülü FaceTime kamerası oluyor. Bir diğer dikkat çekici özellik ise şüphesiz tansiyon sensörü. Bu özelliğin yakın zamanda Apple Watch modellerine ekleneceği yönünde dedikodular da dolanıyordu. Öte yandan ekrana gömülü kamera fikri ise oldukça yeni, heyecan verici ve daha önce bu konuda hiçbir haber çıkmamış olmasına da bakarsak biraz gerçek cihazdan uzak bir fikir.

Geçtiğimiz aylarda güvenilir kaynaklar, yeni Apple Watch'un büyük bir değişimle geleceğini söylemişti. Bahsedilen değişimin ise bu konsept tasarımdaki özellikler olup olmadığı bilinmiyor. Beklentiler arasında ise akıllı saatin kan şekerini de ölçebilmesini sağlayacak bir sensör yer alıyor.

Öte yandan bu tasarım bağımsız bir sanatçının eseri ve gerçekte karşımıza çıkacak akıllı saatin bu konsept ile hiçbir alakası da olmayabilir.