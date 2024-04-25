Apple'ın bir sonraki Apple Watch'ların ana kartlarında yeni bir malzeme kullanacağı iddia edildi. Bu malzeme, saatin çok daha ince hâle gelmesini sağlayabilir.

Apple, 10’uncu nesil Apple Watch için çalışmalarını sürdürüyor. Apple Watch X ismiyle gelmesini beklediğimiz cihazın ne zaman çıkacağı belli değil. Bazı söylentiler bu yıl geleceğini söylese de önümüzdeki yıla kalabileceği iddiaları da var.

Yeni Apple Watch için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün sızıntılarıyla tanıdığımız DigiTimes tarafından yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia, cihazın dış görünümünün değişebileceğini ortaya koyuyor.

Yeni Apple Watch, çok daha ince bir tasarımla gelebilir

*Konsept tasarım

İddiaya göre Apple, yeni akıllı saatin logic board’unda, yani ana kartında reçine kaplı bakır kullanmaya başlayacak. Bu yeni materyal, ana kartın çok daha incelmesine olanak tanıyacak. E tabii ki bu durum dış tasarıma da yansıyacak ve cihaz, daha ince olarak gelecek.

Kartın incelmesi, cihazın içinde daha fazla alan açılmasını sağlayacaktır. Sürekli yeni sağlık özellikleri eklendiğinden saatte ekstra alan bulunmasının şirket için çok değerli olacağını söyleyebiliriz. Yeni saatlerde kan basıncı algılama, kan şekeri izleme gibi özelliklerin geleceği konuşuluyor. Bunlar için önemli olabilir. Tek sağlayacağı avantaj incelik de değil. Malzemenin, kart için gelişmiş dayanıklılık ve daha iyi su geçirmezlik sunacağı da gelen bilgiler arasında.

Teknolojinin yeni çıkacak Apple Watch’ların “en az birinde” kullanılacağı söyleniyor. Yani kesin olarak Apple Watch X’te göreceğimiz konusunda bir bilgi yok. Ancak tüm iddialar 10’uncu nesilde karşımıza çıkabileceği yönünde. Zaten Apple Watch X’te büyük bir tasarım değişikliği yapılacağı söyleniyordu. Onlardan biri bu olabilir. Apple’ın nasıl bir yol izlediğini bekleyip göreceğiz.

Başta da söylediğimiz gibi Apple’ın 10’uncu nesil saatini ne zaman tanıtacağı bilinmiyor. Ultra modelin de bu sene güncellendiğini görmeyebiliriz. Bu yıl Apple Watch tarafında en yüksek ihtimalli şey, yeni bir Apple Watch SE. Onun dışındakiler belirsiz.