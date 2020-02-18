Apple Watch İçin ‘watchOS 6.1.3’ Güncellemesi Yayınlandı

Apple’ın başarılı giyilebilir ürünlerinden olan Apple Watch, yeni bir güncellemeye sahip oldu. Bu güncelleme sayesinde birkaç sorun giderildi. Peki bu geliştirmeler hangi yönde oldu? Güncelleme Apple Watch’a nasıl yüklenir? Hepsinin cevapları aşağıdaki haberimizde.

Apple Watch, yüksek fiyatına rağmen akıllı saat alanında piyasaya sürülmüş en tedarikli ürünlerden biri oldu. Hayatı kolaylaştıran birçok özelliğe sahip saat, aynı zamanda birçok kişinin hayatını kurtardı. Apple, akıllı saatin işletim sistemine yeni bir güncelleme getirdi ve bu güncelleme şu anda indirilebilir durumda.

Apple, küçük çaplı bir güncelleme olan watchOS 6.1.3 sürümünü bugün kullanıma açtı. Güncelleme, birtakım güvenlik geliştirmeleri ve kalp ritmi bildirimlerinde oluşan sorunun düzeltilmesini beraberinde getirdi. Güncellemeyi edinmek ise oldukça basit.

watchOS 6.1.3 güncellemesini saatinize nasıl indirebilirsiniz?

Öncelikle iPhone telefonunuzu iOS 13 ya da daha üst bir sürüme güncelleyin. İnternet bağlantısına sahip olduğunuzdan emin olduktan sonra Watch uygulamasını açın. Her güncellemede olduğu gibi bunda da cihazınızın en az %50 seviyesinde şarj edilmiş olduğundan emin olun. ‘My Watch’; ya da Türkçe kullanıyorsanız ‘Saatim’ sekmesine girin.

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısmından yazılım güncellemesi seçeneğine basın. ‘İndir ve yükle’ seçeneğine bastıktan sonra bekleyin ve istendiğinde iPhone şifrenizi girin. Daha sonra şartları kabul edin.

Saatinizi elinize alın

Buradan itibaren Apple Watch devreye giriyor. Telefonunuzla bütün adımları ilerledikten sonra akıllı saatinize geçin ve ekrana gelen onay isteğini onaylayın. Şifrenizi saat üzerinden de girdikten sonra her şey tamam. Sadece güncellemenin inmesini bekleyin. Telefona inen güncelleme saatinize aktarılacak ve güncelleme gerçekleştikten sonra saatiniz tekrar başlatılacak.

Bluetooth kapatılarak daha hızlı indirilebilir

Güncellemeyi indirme süreci başladıktan sonra Bluetooth’u kapatıp indirme gerçekleştikten sonra yüklemeden hemen önce Bluetooth’u geri açmak gibi bir hızlandırma tekniği var. Ancak bu tekniğin riskli olduğu ve güncellemede büyük sorunlar meydana getirebileceği belirtiliyor. Apple Watch güncellemelerini yüklemek zaten oldukça kolay ve yeterince hızlı. Bu yüzden bu tekniği tavsiye etmiyoruz.