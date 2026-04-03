Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve sunduğu uygun fiyatlı telefonlarla Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Redmi, Note 15 serisine yepyeni bir cihaz daha ekledi. Şirket, Special Edition isimli tam adı Note 15 SE olan yeni telefonunu resmen bizlerle buluşturdu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Redmi Note 15 SE modeli, rekabetçi bir fiyata gelişmiş performans ve özellikler sunabilen bir cihaz. Telefonda arka tarafta ortaya konumlandıırlmış bir kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Redmi Note 15 SE neler sunuyor?

Telefonda 6,77 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran görüyoruz. Bu ekran 3200 nite kadar tepe parlaklık ve 240 Hz dokunma örnekleme hızı sunuyor. Telefonun Snapdragon 6 Gen 3’ten güç aldığını belirtelim. Ona 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor.

Arka tarafında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü var. Önde ise 20 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, 5800 mAh kapasiteli 45W hızlı şarj destekli batarya ile gelirken Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile kutudan çıkıyor. IP55 ve IP66 dayanıklılığa sahip üründe üç renk seçeneği görüyoruz.

Redmi Note 15 SE teknik özellikleri

Ekran 6,77 inç, 120 Hz, FHD+, 3200 nit, AMOLED İşlemci Snapdragon 6 Gen 3 RAM 6/8 GB Depolama 128/256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 20 MP Batarya 5800 mAh (45W) İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Redmi Note 15 SE fiyatı