Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı

Xiaomi bünyesindeki Redmi, Note 15 serisine yepyeni bir model ekledi. Note 15 SE isimli telefon, rekabetçi bir fiyata iddialı özellikler sunuyor.

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı
Xiaomi bünyesinde faaliyet gösteren ve sunduğu uygun fiyatlı telefonlarla Türkiye’de de büyük ilgi gören bir marka olan Redmi, Note 15 serisine yepyeni bir cihaz daha ekledi. Şirket, Special Edition isimli tam adı Note 15 SE olan yeni telefonunu resmen bizlerle buluşturdu.

Redmi Note 15 SE modeli, rekabetçi bir fiyata gelişmiş performans ve özellikler sunabilen bir cihaz. Telefonda arka tarafta ortaya konumlandıırlmış bir kamera kurulumu bulunuyor. Önde ise delikli ekran tasarımı tercih edilmiş.

İçerikten Görseller

Uygun Fiyata İddialı Özellikler Sunmasıyla Peynir Ekmek Gibi Satacak Redmi Note 15 SE Tanıtıldı
red
red2

Redmi Note 15 SE neler sunuyor?

red

Telefonda 6,77 inç boyutunda 120 Hz yenileme hızına ve FHD+ çözünürlüğe sahip bir AMOLED ekran görüyoruz. Bu ekran 3200 nite kadar tepe parlaklık ve 240 Hz dokunma örnekleme hızı sunuyor. Telefonun Snapdragon 6 Gen 3’ten güç aldığını belirtelim. Ona 6/8 GB LPDDR4X RAM ve 128/256 GB depolama eşlik ediyor.

Arka tarafında 50 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik derinlik sensörü var. Önde ise 20 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Cihaz, 5800 mAh kapasiteli 45W hızlı şarj destekli batarya ile gelirken Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile kutudan çıkıyor. IP55 ve IP66 dayanıklılığa sahip üründe üç renk seçeneği görüyoruz.

Redmi Note 15 SE teknik özellikleri

red2
Ekran 6,77 inç, 120 Hz, FHD+, 3200 nit, AMOLED
İşlemci Snapdragon 6 Gen 3
RAM 6/8 GB
Depolama 128/256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 20 MP
Batarya 5800 mAh (45W)
İşletim sistemi HyperOS 2 (Android 15)

Redmi Note 15 SE fiyatı

Versiyon Fiyatı
6/128 GB 215 dolar
6/256 GB 235 dolar
8/256 GB 250 dolar
Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar! Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!
iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Turkcell'in Efsane Basketbolcu Shaquille O'Neal ile Çektiği 5G Reklamı Sosyal Medyada Gündem Oldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Xiaomi, 4 Yaşındaki 2 Telefonu İçin Son HyperOS Güncellemesini Yayımladı: Artık Güncelleme Almayacaklar!

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Kaçırmayın! A101, Son 5 Yılda Çıkan Tüm iPhone Modellerini Ucuza Satmaya Başladı

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Apple'ın 50. Yılına Özel Duvar Kâğıtları Yayımlandı (Apple Cihazlarınız İçin İndirebilirsiniz)

Telefonunuz 5G Destekliyor mu? Bu Yöntemle Öğrenebilirsiniz (iPhone, Android)

Telefonunuz 5G Destekliyor mu? Bu Yöntemle Öğrenebilirsiniz (iPhone, Android)

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

iOS 27 Güncellemesi Alacak Tüm iPhone Modelleri

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Cupra Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Dacia Fiyat Listesi Açıklandı

