Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

[3-6 Nisan] 1.600 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 3-6 Nisan tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Oyun Normal Fiyatı
House Flipper 14.99$
Subnautica 20.99$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
