Apple, iOS 19 başta olmak üzere tüm işletim sistemlerinin yeni versiyonlarını duyuracağı WWDC 2025'in tarihini açıkladı.

Apple, her yıl düzenli olarak geliştirici konferansı WWDC’yi düzenliyordu. Bu etkinlikte de iOS’ten macOS’a kadar birçok yazılım duyurusu görüyorduk. Tabii bunlar dışında donanım odaklı sürprizler de olabiliyordu. Şirketin bu yılki WWDC’yi ne zaman yapacağı merak edilirken beklenen açıklama dün akşam geldi.

Apple, WWDC 2025’in 9-13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu. Her sene olduğu gibi ilk gününde, yani 9 Haziran Pazartesi ana duyurular yapılacak. iOS’in yeni sürümü iOS 19 ile de o gün tanışacağız. WWDC 2025, önceki yıllar gibi online olarak hazırlanan bir sunum olacak ancak basın mensupları ve geliştiriciler için Apple Park’ta özel etkinlikler gerçekleştirilecek.

WWDC 2025’te neler tanıtılacak?

iOS 19

macOS 16

iPadOS 19

watchOS 12

tvOS 19

visionOS 3

Yukarıdan etkinlikte göreceğimiz kesin olan duyurulara ulaşabilirsiniz. Apple, bunlara ek olarak sürpriz duyurular da yapabilir. Kesinlikle aralarında en çok beklenen iOS 19 diyebiliriz. Yeni sürümün, şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliklerinden biri olacağı konuşuluyor.