Apple, her yıl düzenli olarak geliştirici konferansı WWDC’yi düzenliyordu. Bu etkinlikte de iOS’ten macOS’a kadar birçok yazılım duyurusu görüyorduk. Tabii bunlar dışında donanım odaklı sürprizler de olabiliyordu. Şirketin bu yılki WWDC’yi ne zaman yapacağı merak edilirken beklenen açıklama dün akşam geldi.
Apple, WWDC 2025’in 9-13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştireceğini duyurdu. Her sene olduğu gibi ilk gününde, yani 9 Haziran Pazartesi ana duyurular yapılacak. iOS’in yeni sürümü iOS 19 ile de o gün tanışacağız. WWDC 2025, önceki yıllar gibi online olarak hazırlanan bir sunum olacak ancak basın mensupları ve geliştiriciler için Apple Park’ta özel etkinlikler gerçekleştirilecek.
WWDC 2025’te neler tanıtılacak?
- iOS 19
- macOS 16
- iPadOS 19
- watchOS 12
- tvOS 19
- visionOS 3
Yukarıdan etkinlikte göreceğimiz kesin olan duyurulara ulaşabilirsiniz. Apple, bunlara ek olarak sürpriz duyurular da yapabilir. Kesinlikle aralarında en çok beklenen iOS 19 diyebiliriz. Yeni sürümün, şimdiye kadarki en büyük tasarım değişikliklerinden biri olacağı konuşuluyor.