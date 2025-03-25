Apple, iOS 18.4 ile birçok yapay zekâ özelliğini de iPhone'lara getirecek. Bu içeriğimizde çok yakında gelecek güncellemeyle sunulacak yapay zekâ özelliklerine bakıyoruz.

Apple, nisan ayında yeni iOS 18 güncellemesi iOS 18.4’ü bizlerle buluşturacak. Şimdiye kadar çıkan betalardan ne tarz özelliklerle karşılaşacağımızı daha önceki içeriklerimizde sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise iOS 18.4 ile gelecek yapay zekâ özelliklerine bakıyoruz.

iOS 18.4, Apple Intelligence yapay zekâ özellikleri için önemli bir güncelleme olacak. Bunun nedeni hem çok beklenen bazı özellikleri getirmesi hem de çok daha fazla kullanıcı tarafından kullanılabilecek olması. Apple Intelligence’ın sadece iPhone 15 Pro ve üstü kullanıcılar tarafından erişilebilir olacağını hatırlatalım.

iOS 18.4 ile gelecek yapay zekâ özellikleri

Öncelikli bildirimler

En öne çıkan özellik, “Öncelikli Bildirimler” olacak. Böylece kullanıcılar, yapay zekânın yardımıyla “öncelikli” olarak etiketlenen bildirimlerin öne çıkarılmasını sağlayabilecekler. Normal bildirimler daha geride kalırken bunlar en önde karşınıza çıkacak.

Visual Intelligece iPhone 15 Pro’ya geliyor

Apple, iOS 18’le etrafınızda gördüğünüz şeyleri kameranıza gösterip onlar hakkında bilgiler edinmenizi sağlayan “Visual Intelligence” yapay zekâ özelliğini getirmişti. Ancak bu özellik şimdiye kadar sadece iPhone 16’ya özeldi. iOS 18.4, bunu değiştirerek iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max kullanıcılarının da erişmesini sağlayacak. iPhone 16’daki kamera tuşu yerine iPhone 15 Pro’da eylem düğmesiyle özelliğe erişim sağlanabilecek.

Image Playground’a yeni stiller

Kendinize özel görseller oluşturmanızı sağlayan Image Playground; "animasyon, illüstrasyon ve taslak" olmak üzere 3 farklı stil daha kazanacak. Böylece kullanıcılar, çok daha farklı türlerden görsel üretme imkânı yakalayacaklar.

App Store inceleme özetleri geliyor

iOS 18.4, App Store’da büyük değişikliklere de yol açacak. Uygulamaların yorumlarını uzun uzun okumak istemeyenlere yönelik bu özellik, yapay zekânın yardımıyla yorumları sizin için özetleyecek.

İngilizce dışında diller geliyor (Türkçe hâlâ yok), Apple Intelligence Avrupa’ya açılıyor

Apple Intelligence, kullanıma sunulduğu günden beri sadece İngilizce dilindeydi. Yeni güncellemeyle nihayet bu değişecek. Şirket; Fransızca, Almanca, İtalyanca, Korece, Çince, Portekizce, İspanyolca ve Japonca gibi dillere destek getirecek. Maalesef hâlâ Türkçe yok. Özelliklerin Avrupa Birliği’nde de kullanıma sunulmaya başlayacağını ekleyelim.