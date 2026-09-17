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Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!

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Apple, artan yapay zekâ talebi doğrultusunda NVIDIA iş birliği ve M8 Ultra çipleriyle 2029'da sunucu pazarına geri dönmeyi planlıyor.

Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme, dev teknoloji şirketlerini devasa işlem gücü yatırımları yapmaya yönlendirirken Apple cephesinden sürpriz bir hamle geldi.

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Şirket, yapay zekâ pazarındaki yüksek işlemci talebinden pay alabilmek adına sunucu üretimine geri dönmeyi değerlendiriyor.

İçerikten Görseller

Apple, Yapay Zekâ İçin Sunucu Pazarına Geri Dönüyor: NVIDIA ile Ortaklık Gündemde!
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M8 ultra işlemciler ve NVIDIA iş birliği gündemde

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2011 yılında Xserve sunucu serisini sonlandıran Apple, o tarihten bu yana kurumsal sunucu pazarını diğer üreticilere bırakmıştı ancak şirketin güçlü ve verimli ARM tabanlı M serisi işlemcileri, özellikle Mac Mini ve Mac Studio modelleriyle yapay zekâ geliştiricileri arasında büyük ilgi gördü. Oluşan tedarik sıkıntılarını ve artan talebi fırsat olarak değerlendiren şirket, yeniden sunucu pazarına girmeyi hedefliyor.

Söz konusu sunucuların 2029 yılından önce piyasaya sürülmesi beklenmiyor. Söylentilere göre bu sistemler, modele bağlı olarak iki veya dört adet M8 Ultra çipinden güç alacak. Bunun yanı sıra sistemlerin, birden fazla çipi tek bir birim gibi çalıştıran NVIDIA NVLink Fusion teknolojisini içerebileceği belirtiliyor.

Geçmişte aralarında soğuk rüzgârlar esen iki şirketin, yenilenen Siri sunucularından sonra bu projede de iş birliğini derinleştirebileceği düşünülüyor.

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Apple Nvidia

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