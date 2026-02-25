Apple, App Store'daki Uygulamalara Yaş Doğrulama Araçları Getiriyor!

Apple, geliştiriciler için yepyeni yaş doğrulama araçları geliştirdi. Bu araçlar, geliştiricilerin ülkelerdeki kurallara göre esneklik kazanmalarını sağlayacak. Eğer sosyal medya uygulamaları 18 yaşından küçükler için yasaksa o kullanıcılar uygulamaları göremeyecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, küresel çapta yayılmaya başlayan çocuklara yönelik düzenlemelere uyum sağlamak için önemli bir adım attı. Şirketin yaptığı resmî açıklamaya göre geliştiriciler, artık yepyeni yaş doğrulama araçları kullanmak durumunda olacaklar. Bu araçlar, hizmet verilen ülkedeki yasalara göre özelleştirilebilecek.

Apple, yeni yaş doğrulama araçlarının ilk aşamada Avustralya, Brezilya ve Singapur'da kullanıma açacak. Ayrıca ABD'de çocuk güvenliğine yönelik yasası olan eyaletlerde de bu araçlar aktif edilecek.

Peki Apple'ın yaş doğrulama araçları neler sunacak? Nasıl çalışacak?

Apple'ın yaptığı açıklamaya göre geliştiriciler, hükûmetlerin 18 yaşından küçükler için yasakladığı uygulamalar için engellemeler yapabilecekler. Bu uygulamaların indirilmesi için ancak yaş doğrulaması veya ebeveyn onayı yapılması gerekecek. Öte yandan; ganimet kutusu gibi ögeler içeren oyunlar, hükûmetlerin talebiyle 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılara sunulabilecek. Şirket, geliştiricilerin yeni döneme alışmalarını sağlamak için yardımcı olacağını da söylüyor.

Türkiye'de de çocukların dijital ortamdaki güvenliklerini korumak için bazı düzenlemeler yapılacağını biliyoruz. Apple'ın yeni araçları, ilerleyen süreçte Türkiye'deki App Store'u da doğrudan etkileyecektir. Yasanın içereceği kurallar kapsamında geliştiriciler, sosyal medya uygulamalarını 18 yaşından küçük kullanıcılardan gizleyebilecekler.