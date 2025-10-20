Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Apple'ın Yeni Akıllı Ev Ürünlerini BYD Üretecek: Peki Ne Gibi Özelliklere Sahip Olacaklar?

Apple'ın merakla beklenen yeni HomePod ve masaüstü robotuyla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Söylentilere göre üretimi BYD üstlenecek.

Apple, akıllı ev pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor ve iddialara göre bu hazırlığına BYD eşlik edecek. Ortaya çıkan yeni detaylara göre Apple, 2026’da tanıtılması planlanan ekranlı HomePod ve 2027’de piyasaya çıkacak masaüstü robot için Vietnam’da üretim başlatıyor.

Yeni HomePod, yaklaşık 7 inçlik dokunmatik ekranı, FaceTime kamerası ve gelişmiş Siri entegrasyonu sayesinde evin tüm dijital işlevlerini tek merkezden kontrol etmenizi sağlayacak. Cihazın 350 dolar civarında fiyatlandırılması bekleniyor.

Yeni HomePod ve masaüstü robotu BYD üretecek

Apple yeni HomePod ve masaüstü robot

Yeni Siri kullanıcıların kullanımına sunulmasının ardından ChatGPT benzeri bir yapay zekâ motoruyla kullanıcılara daha akıllı, doğal yanıtlar verecek. Hemen akabinde ise ekranlı HomePod’un yanı sıra Apple’ın masaüstü robotuna da hayat verecek.

Robot, motorlu bir kol üzerinde hareket eden 9 inçlik bir ekranla donatılacak ve kullanıcıyla fiziksel etkileşime geçebilecek. Mutfakta tarif gösterme, toplantılarda ekran konumunu ayarlama gibi işlevlere sahip olacak. Yüksek maliyetli robotik bileşenler nedeniyle ürünün “birkaç yüz dolar” seviyesinde fiyatlanması bekleniyor.

