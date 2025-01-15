Apple, Face ID teknolojisini ekranın altına yerleştirmek için yeni bir patent başvurusunda bulundu. Yeni çözüm daha güvenilir ve hızlı bir deneyim sunmayı vadediyor.

Apple, Face ID teknolojisini ekranın içine entegre etme konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, gelecekteki iPhone modellerinde bu teknolojiyi kullanabilmek için yeni bir çözüm geliştirdi.

Apple, Face ID teknolojisini ekranın altına yerleştirmek için önemli bir yenilik üzerinde çalışıyor. Şirket yeni çözümüyle kızılötesi ışığın ekranlar üzerinden iletilmesini engelleyen zorlukları aşmayı hedefliyor.

Apple’dan yeni patentle büyük adım

Apple, yeni patentinde Face ID'nin ekranın altına yerleştirilmesini sağlayacak bir çözüm geliştirmiş gibi görünüyor. Şirket, bazı alt pikselleri çıkararak kızılötesi ışığın geçişini mümkün kılmayı ve bu sayede daha düzgün bir ekran tasarımı elde etmeyi hedefliyor. Bu yenilik ile birlikte Face ID'nin daha hızlı ve güvenilir çalışmasını sağlayacak.

Apple’ın patentinde yer alan bir diğer detay ise, bu alt piksellerin kaldırılmasının ekranın genel görünümünü etkilemeyecek şekilde yapılacağı. Alt piksellerin çıkarılması, ışık iletimini artırırken, dokunmatik ekranın hassasiyetine de zarar vermeyecek. Ayrıca bu değişiklikle birlikte ekranın üzerine yerleştirilen bağlantı hatlarının da düzenlenmesi öneriliyor. Böylece ışığın sensöre ulaşması daha verimli hale gelecek.

Apple’ın, ekranın altına entegre edilecek Face ID teknolojisi için uzun süredir çalışmalar yaptığı biliniyor. Ancak bu yeniliğin ne zaman piyasaya sürüleceği henüz kesinleşmiş değil.