Apple Yeni Nesil Siri'yi Test Ediyor (ChatGPT Tarzı Bir Uygulama Geliştirilmiş)

Apple'ın daha önce tanıttığı ancak kullanıcılara sunamadığı yeni nesil Siri'ye dair yeni gelişmeler ortaya çıktı. Bloomberg'in iddiasına göre Apple şirket içi bir uygulamayla testlere başlamış durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bloomberg'in haberine göre Apple, yapay zekâ destekli yeni nesil Siri üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor ve şirket tıpkı ChatGPT gibi çalışan özel bir test uygulaması geliştirmiş durumda. Tabii bu uygulama bilinene göre kullanıcıya sunulmayacak olsa da Apple çalışanlarının Siri’nin yeni özelliklerini daha verimli denemesine olanak tanıyor.

Test uygulaması sayesinde Apple çoklu sohbet yönetimi, önceki konuşmaları hatırlama ve uzun diyalogları sürdürebilme gibi yetenekleri denetliyor. İddiaya göre şirketin vizyonu, yapay zekâyı ayrı bir sohbet aracı olarak değil, günlük deneyimin doğal bir parçası hâline getirmek. Tam da bu sebeple şu an üzerinde çalıştıkları uygulamayı sadece çalışanlar özelinde deniyorlar.

Son kullanıcıya uygulama olarak sunulmayacak

Apple

Apple, yeni Siri’yi iki farklı yapay zekâ modeliyle test ediyor. Bunlardan biri kendi geliştirdiği sistem, diğeri ise Google gibi dış kaynaklı modeller. Eğer Apple'ın planları gerçeğe dönüşürse şirket yenilenmiş Siri’yi 2026'nın bahar aylarında tanıtacak.

Bunun yanı sıra Apple, “Answers” adlı yeni bir proje üzerinde de çalışıyor. Bu sistemin, şirketin kendi yapay zekâ hizmetleriyle güçlendirilmiş, ChatGPT benzeri bir arama deneyimi sunacağı belirtiliyor ama şimdilik daha fazla bilgi ne yazık ki yok.

Apple Açıkladı: "iPhone 17 Serisinin Üzerindeki Çiziklerin Sebebi..."
Apple Söz Verip de Tutamadığı Siri Özelliklerine Dayanan Davanın Reddedilmesini İstedi

Peki sizce Apple zamanında tanıttığı ve hatta sonradan reklamlarını dahi kaldırdığı Siri'yi kullanıcılara sunmayı başarabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Apple Yapay Zeka

