Apple'ın Yeni Siri'si Bir Kez Daha Ertelendi: Yeni Özellikler Kademeli Olarak Gelecek!

Apple'ın geliştirme sürecinde Gemini'ı kullandığı yeni Siri'sinin hedeflenen tarihe yetişemeyeceği ortaya çıktı. İddialara göre şirket, yeni Siri özelliklerini kademeli olarak sunmaya karar verdi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple kullanıcılarının uzun süredir beklediği ve şirketin sesli asistanı Siri'yi yapay zekâ ile baştan aşağı yenilemesi planlanan güncelleme, test aşamasında karşılaşılan sorunlar nedeniyle sekteye uğradı.

Kaynaklara göre önümüzdeki ay yayınlanması beklenen iOS 26.4 güncellemesiyle gelmesi hedeflenen birçok kritik özellik, daha ileri tarihlere ertelenmiş durumda.

Güncellemeler tek seferde değil, kademeli gelecek

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple'ın orijinal planı Google'ın Gemini yapay zekâ modelleriyle güçlendirilmiş yeni Siri özelliklerini iOS 26.4 ile kullanıcılara sunmaktı ancak son raporlar, bu özelliklerin tek bir paket hâlinde değil, önümüzdeki aylara yayılarak kademeli olarak sunulacağını gösteriyor.

Buna göre bazı özelliklerin Mayıs ayında yayınlanacak iOS 26.5'e, hatta bazılarının Eylül ayında çıkacak olan iOS 27'ye kadar ertelenebileceği belirtiliyor.

Hangi özellikler ertelendi?

2

Ertelenmesi muhtemel en önemli özelliklerden biri Siri'nin kişisel bağlamı anlama yeteneği. Bu teknoloji, kullanıcıların Siri'ye "Geçen hafta arkadaşımın gönderdiği o podcast'i bul ve çal" gibi kişisel verilerle (eski mesajlar, e-postalar vb.) etkileşime giren komutlar vermesini sağlayacaktı.

Ayrıca Siri'nin uygulamalar içindeki işlemleri sesli komutla gerçekleştirmesini sağlayan uygulama içi eylemler ve ekran farkındalığı özelliklerinin de geliştirme sürecinde sorunlarla karşılaştığı bildiriliyor.

OpenAI'ın, Eski Apple Tasarımcısı Jony Ive ile Piyasaya Süreceği Cihaz 2027'ye Ertelendi OpenAI'ın, Eski Apple Tasarımcısı Jony Ive ile Piyasaya Süreceği Cihaz 2027'ye Ertelendi
Black Mirror Sahnesi Gibi: Yapay Zekâların "İnsanları" Kiralayabileceği Yeni Site Kullanıma Sunuldu! Black Mirror Sahnesi Gibi: Yapay Zekâların "İnsanları" Kiralayabileceği Yeni Site Kullanıma Sunuldu!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple bu sefer verdiği sözü tutabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

