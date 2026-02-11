Tümü Webekno
Star Fan Fenerbahçe taraftarlarına özel hediye! Amazon'da outlet reyonu indirimleri! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

OpenAI'ın, Eski Apple Tasarımcısı Jony Ive ile Piyasaya Süreceği Cihaz 2027'ye Ertelendi

OpenAI ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive'in bir araya geldiği ve eşi benzeri görülmediği iddia edilen cihazın çıkışı gelecek yıla ertelendi.

OpenAI'ın, Eski Apple Tasarımcısı Jony Ive ile Piyasaya Süreceği Cihaz 2027'ye Ertelendi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ odaklı cihaz denemeleri son yıllarda pek parlak sonuçlar vermedi. Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi örnekler beklentilerin altında kalırken, Apple’dan Samsung’a kadar neredeyse tüm teknoloji devleri yapay zekâ özelliklerini ürünlerine entegre etmeye çalışıyor. İşin merkezindeki isim olan OpenAI ise donanım tarafında hâlâ sahneye çıkmış değil ve görünen o ki bu bekleyiş biraz daha sürecek.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre OpenAI’ın eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği gizemli yapay zekâ cihazı 2027’ye ertelendi. Wired’ın aktardığı dava dosyasında konuşan OpenAI Başkan Yardımcısı Peter Welinder, şirketin ilk donanım ürününü Şubat 2027 sonundan önce kullanıcılarla buluşturmayı planlamadığını net bir şekilde ifade ediyor.

Peki cihaz ne olacak?

2

Asıl ilginç olan ise cihazın kendisi hakkında neredeyse hiçbir bilginin olmaması. OpenAI henüz pazarlama materyali, ambalaj tasarımı ya da teknik detay paylaşmış değil. Şirket yalnızca şunu söylüyor... Bu ürün bir kulak içi cihaz ya da klasik bir giyilebilir teknoloji olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te viral olan bir paylaşım, OpenAI’ın Super Bowl için hazırladığı ancak son anda geri çektiği iddia edilen bir reklamdan bahsediyordu. Sözde reklamda oyuncu Alexander Skarsgård, kulaklık takıyor ve fütüristik bir diske dokunuyordu ancak OpenAI Başkanı Greg Brockman ve şirket sözcüsü Lindsay McCallum Rémy bu reklamın tamamen sahte olduğunu söylüyor.

OpenAI, Jony Ive’ın donanım odaklı girişimini Mayıs 2025’te 6,5 milyar dolara satın almış ve o dönemde “tam bir yapay zekâ cihaz ailesi” geliştirme hedefini duyurmuştu. O günden bu yana merak dozajı artıyor olsa da somut bir ürün hâlâ ortada yok.

Gerçekten yeni bir cihaza ihtiyacımız var mı?

3

Akıllı telefonların hayatımızdaki merkezi rolü düşünüldüğünde OpenAI’ın nasıl bir cihazla “olmazsa olmaz” hissi yaratacağı büyük bir soru işareti.

Pek çok kişi telefonların zaten yapabildiği şeyleri yapan ek bir cihaza neden ihtiyaç duyacağını sorguluyor. Yine de beklenti yüksek. Eğer biri bu algıyı kırabilecekse o da yapay zekânın kalbindeki OpenAI olabilir... Kim bilir?

ChatGPT, Reklam Göstermeye Resmen Başlıyor ChatGPT, Reklam Göstermeye Resmen Başlıyor
O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu
Yapay Zeka OpenAI

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Netflix Türkiye'nin Dublajlı Film İzleyenler Hakkında Yaptığı Paylaşım Sosyal Medyayı Ayağa Kaldirdi

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Şubat 2026 JAECOO Fiyat Listesi: Çok Sevilen SUV'da İndirim Var!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Şubat 2026 Ford Fiyat Listesi: Focus'lar Bitmedi, Üstelik Zam Geldi!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

iOS 27 Hakkında Tüm iPhone Sahiplerinin Keyfini Kaçıracak İddia: İşte Gelecek Özellikler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com