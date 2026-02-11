OpenAI'ın, Eski Apple Tasarımcısı Jony Ive ile Piyasaya Süreceği Cihaz 2027'ye Ertelendi

OpenAI ve eski Apple tasarımcısı Jony Ive'in bir araya geldiği ve eşi benzeri görülmediği iddia edilen cihazın çıkışı gelecek yıla ertelendi.

Yapay zekâ odaklı cihaz denemeleri son yıllarda pek parlak sonuçlar vermedi. Humane AI Pin ve Rabbit R1 gibi örnekler beklentilerin altında kalırken, Apple’dan Samsung’a kadar neredeyse tüm teknoloji devleri yapay zekâ özelliklerini ürünlerine entegre etmeye çalışıyor. İşin merkezindeki isim olan OpenAI ise donanım tarafında hâlâ sahneye çıkmış değil ve görünen o ki bu bekleyiş biraz daha sürecek.

Mahkeme kayıtlarına yansıyan bilgilere göre OpenAI’ın eski Apple tasarımcısı Jony Ive ile birlikte geliştirdiği gizemli yapay zekâ cihazı 2027’ye ertelendi. Wired’ın aktardığı dava dosyasında konuşan OpenAI Başkan Yardımcısı Peter Welinder, şirketin ilk donanım ürününü Şubat 2027 sonundan önce kullanıcılarla buluşturmayı planlamadığını net bir şekilde ifade ediyor.

Peki cihaz ne olacak?

Asıl ilginç olan ise cihazın kendisi hakkında neredeyse hiçbir bilginin olmaması. OpenAI henüz pazarlama materyali, ambalaj tasarımı ya da teknik detay paylaşmış değil. Şirket yalnızca şunu söylüyor... Bu ürün bir kulak içi cihaz ya da klasik bir giyilebilir teknoloji olmayacak.

Geçtiğimiz günlerde Reddit’te viral olan bir paylaşım, OpenAI’ın Super Bowl için hazırladığı ancak son anda geri çektiği iddia edilen bir reklamdan bahsediyordu. Sözde reklamda oyuncu Alexander Skarsgård, kulaklık takıyor ve fütüristik bir diske dokunuyordu ancak OpenAI Başkanı Greg Brockman ve şirket sözcüsü Lindsay McCallum Rémy bu reklamın tamamen sahte olduğunu söylüyor.

OpenAI, Jony Ive’ın donanım odaklı girişimini Mayıs 2025’te 6,5 milyar dolara satın almış ve o dönemde “tam bir yapay zekâ cihaz ailesi” geliştirme hedefini duyurmuştu. O günden bu yana merak dozajı artıyor olsa da somut bir ürün hâlâ ortada yok.

Gerçekten yeni bir cihaza ihtiyacımız var mı?

Akıllı telefonların hayatımızdaki merkezi rolü düşünüldüğünde OpenAI’ın nasıl bir cihazla “olmazsa olmaz” hissi yaratacağı büyük bir soru işareti.

Pek çok kişi telefonların zaten yapabildiği şeyleri yapan ek bir cihaza neden ihtiyaç duyacağını sorguluyor. Yine de beklenti yüksek. Eğer biri bu algıyı kırabilecekse o da yapay zekânın kalbindeki OpenAI olabilir... Kim bilir?