"Hey Siri"ye Veda Edin: Apple'ın Yeni Yapay Zekâsı Dudaklarınızı Okuyabilecek!

Apple, "Hey Siri" söylemini rafa kaldıracak yeni bir yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışıyor. Q.ai'ı satın alan şirket, bu teknolojiyi kendi ürünlerine entegre edecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, teknoloji dünyasında ezber bozacak bir adım atmaya hazırlanıyor. İddialara göre şirket, kullanıcıların cihazlarıyla konuşmadan iletişim kurabileceği yeni bir yapay zekâ teknolojisi üzerinde çalışıyor. Üstelik bu sistem, dudak hareketlerini okuyarak komutları algılayabilecek.

Financial Times ve Reuters’ın haberine göre Apple, İsrailli yapay zekâ girişimi Q.ai’yi yaklaşık 2 milyar dolara satın aldı. Bu, şirketin Beats Electronics’ten sonraki en büyük satın alımı olarak dikkat çekiyor ve gelecekteki bu tip geliştirmelerinde de önemli rol oynayacak.

Dudak hareketleriyle mesaj göndermek mümkün olacak

2

Q.ai’nin geliştirdiği teknoloji yüz derisindeki mikro hareketleri, dudak kıpırtılarını ve kas aktivitelerini analiz edebiliyor. Sistem sadece sessizce söylenen kelimeleri değil, aynı zamanda duygusal ifadeleri, kalp atış hızını ve nefes alışverişini bile tespit edebiliyor.

Sektör analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple, 2026 yılında kameralı AirPods modellerini piyasaya sürecek. Face ID’ye benzer kızılötesi sensörlerle donatılması beklenen bu kulaklıklar, Q.ai’nin algoritmalarıyla birleştiğinde kullanıcılara şu imkânları sunması bekleniyor:

  • Hiç konuşmadan Siri’yi aktive etmek
  • Sessizce mesaj göndermek
  • Müziği kontrol etmek
  • Bildirimlere tepki vermek

Teknoloji yalnızca AirPods ile sınırlı kalmayacak

2

Keza bu teknolojinin yalnızca AirPods ile sınırlı kalmayıp Apple Vision Pro ve gelecekteki akıllı gözlüklerde de kullanılabileceği belirtiliyor. Q.ai’nin kurucusu Aviad Maizels’in, Apple’ın Face ID teknolojisinin temelini oluşturan PrimeSense’in de kurucu ortaklarından olması önemli bir detay.

Eğer Apple bu teknolojiyi bir şekilde hayata geçirebilirse, sesli komut dönemini geride bırakıp sensör tabanlı, daha gizli bir etkileşim çağını başlatabilir. Toplu taşıma, toplantı veya kalabalık ortamlarda cihazlarla sessiz iletişim artık mümkün olabilir.

