Apple'ın donanım departmanında görev yapan yönetici Tom Marieb, kullanıcıların iPhone'larına ekran koruyucu cam takmasından büyük rahatsızlık duyduğunu açıkladı.

Apple cephesinden teknoloji severleri ve akıllı telefon kullanıcılarını ikiye bölecek ilginç bir açıklama geldi. Şirketin yeni Donanım Mühendisliği Başkan Yardımcısı Tom Marieb, TechRadar'a verdiği röportajda, kullanıcıların iPhone ekranlarına koruyucu cam uygulamasıyla ilgili oldukça samimi ve ilginç bir değerlendirmede bulundu.

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Marieb, birinin iPhone üzerinde ekran koruyucu kullandığını gördüğünde adeta "tüylerinin ürperdiğini" dile getirdi. Neredeyse her iPhone alanın koruyucu taktığını düşünürsek bu kullanıcılar arasında tartışma yaratacak bir demeç.

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Apple yöneticisi, Ceramic Shield 2 koruma nedeniyle ekran koruycusunu gerekli bulmuyor

Bu reaksiyonun arkasında Apple mühendislerinin cihazın ön camını güzelleştirmek ve dayanıklı kılmak adına harcadığı devasa emek yatıyor. Şirketin bu denli iddialı olmasının temelinde yeni nesil cihazlarda yer verilen Ceramic Shield 2 ekran malzemesi var.

İlk olarak iPhone 17 serisiyle hayatımıza giren bu teknoloji, aynı zamanda iPhone 18 Pro modellerinde ve katlanabilir model iPhone Duo'nun dış ekranında da kullanılıyor. Apple'ın paylaştığı resmi verilere göre Ceramic Shield 2, bir önceki nesil Ceramic Shield camına kıyasla tam 3 kat daha fazla çizilme direnci sunuyor.

Akıllı telefon ekranlarında çizilme direnci ile darbe veya uzun vadeli aşınma dayanıklılığı genellikle birbiriyle çelişen iki fiziksel parametredir; bir malzemenin sertliğini artırmak onu çizilmelere karşı korurken esnekliğini azaltıp kırılganlaştırabilir. Tom Marieb, geliştirdikleri yeni materyalde tam olarak bu dengeyi çözmeye odaklandıklarını vurguluyor. Ekranın zamanla yıpranmasını engellerken çizilme mukavemetini yüksek tutmayı başardıklarını belirten şirket, kullanıcıların ekranın doğal dokusuna ve görünümüne müdahale etmeden cihazlarını güvenle kullanabileceği görüşünde.

Ancak teknoloji dünyası ve kullanıcılar Apple yöneticisiyle aynı fikirde değil. İnternet üzerinde başlayan tartışmalarda kullanıcılar, koruyucu cam takmanın amacının sadece çizilmeyi önlemek olmadığını ifade ediyor. Garanti kapsamı dışındaki resmi ekran değişim ücretlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle ucuz bir koruyucu cam kullanmak kullanıcılar için bir nevi ekonomik sigorta işlevi görüyor.