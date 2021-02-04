Mobil uygulama pazarlama platformu olan AppLovin, satın aldığı şirketlere Berlin merkezli Adjust'ı da ekledi. Uygulamaların performansını ölçen araçlar geliştiren Adjust, 1 milyar dolar karşılığında AppLovin'in olacak.

Son yılların en hızlı büyüyen pazarlardan biri olan mobil uygulama sektörünün ünlü şirketlerinden AppLovin Corp., uygulamaların performansını ölçmek için araçlar üreten Berlin merkezli girişim Adjust'ı satın alıyor. Gerçekleştirilen anlaşmanın gizli olmasından dolayı kimliğini saklı tutan kaynaktan edinilen bilgiye göre bu satın alımın yaklaşık 1 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi.

PitchBook'a göre en son 2018'de 2 milyar dolarlık değere ulaşan AppLovin, bu yıl gizli bir şekilde halka arz olmak için başvuruda bulundu. Bloomberg'de yer alan habere göre anlaşmanın boyutu hakkında yorum yapmayı reddeden AppLovin temsilcisi dışında Adjust'ın temsilcisinden de yorum teklifine geri dönüş yapılmadı.

AppLovin büyümeye devam ediyor

Kaliforniya, Palo Alto merkezli AppLovin, geçtiğimiz Mayıs ayında Machine Zone'u 500 milyon dolarlık yatırımla satın almıştı. Bloomberg'ün derlediği verilere göre AppLovin, 2014'ten bu yana 6 şirket daha satın aldı. Bir oyun yayıncısı ve diğer mobil uygulamalar için pazar imkanı sunan AppLovin, günlük 420 milyon aktif kullanıcı ve her ay 1,5 milyardan fazla cihaza ulaşmayı başarıyor.

AppLovin, bu satın alımla birlikte yayıncılığını üstlendiği mobil uygulamaların performansını güçlendirip pazara daha fazla hakim olmayı başarabilir. Peki sizler mobil uygulama sektöründeki bu büyüme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizler mobil oyun ve uygulama sektöründe kendiniz için bir gelecek görüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.