Sizin Yerinize Helallik İsteyen Mobil Uyguluma: HelalApp

App Store'da Gürkan Bulut, Play Store'da ise Collective Clann tarafından oldukça ilginç bir uygulama yayınlandı: HelalApp. Mobil cihazlarınıza indireceğiniz bu uygulama, sizin adınıza istediğiniz kişilerden helallik istiyor.

Hepimiz zaman zaman tuhaf, eğlenceli, ilginç internet sitelerine ya da uygulamalarına denk gelmişizdir. Bugün de bu uygulamalardan bir tanesiyle karşınızdayız: Hakkını Helal Et – HelalApp. Uygulama, hakkını helal etmesini istediğiniz kişilerden sizin yerinize helallik istiyor.

Yani artık mobil cihazlarımız üzerinden kitap okumak, hastane randevusu almak, film izlemek, bankacılık işlemleri yapmak gibi helallik de isteyebileceğiz. Uygulama, hem Android hem de iOS'te yer alan uygulama sayesinde yer, konum, saat fark etmeksizin helallik isteğinde bulunabileceğiz.

Helallik alan mobil uygulama

Peki, mobil cihazınız üzerinden helallik istemenizi sağlayan bu uygulama nasıl çalışıyor? İlk olarak uygulamayı App Store ve Play Store mağazalarından indirmeniz ve profilinizi oluşturmanız gerekiyor. Helallik isteme konusundaki kritik nokta buradan sonra ortaya çıkıyor çünkü o kişinin rehberinizde kayıtlı olması gerekiyor.

Uygulamayı indirdikten ve profilinizi oluşturduktan sonra rehberinizden hakkını helal etmesini istediğiniz kişi ya da kişileri seçiyorsunuz. Uygulama da bu kişilere sizin adınıza bir SMS gönderiyor. Peki, helallik istenen kişi, hakkını helal edip etmediğini nasıl belirtiyor?

SMS gönderilen kişi, mobil uygulama vasıtasıyla hakkını helal edip etmediğini belirtebiliyor. Ayrıca uygulamanın ana sayfasında herkese açık olan helallik isteklerini de görebiliyorsunuz. Buna ek olarak uygulamanın internet sitesinde "hacca giderken e-posta ile helallik istemek doğru mudur?", "dedikodusunu yaptığı kişilerden helallik almam gerekir mi?" gibi soruların cevapları da bulunuyor.

Haberimize son vermeden önce uygulamayı kullanmak için rehberinize erişmesine izin vermeniz gerektiğini de belirtelim. Uygulamanın App Store sayfasında ise geliştiricinin uygulama üzerinden herhangi bir veri toplamadığına dair ibare de bulunuyor.