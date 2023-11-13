Pek çok otomobil, kullanım amacı ve sürücünün kişisel zevklerine göre farklı kasa tiplerine sahip. Bakalım hangilerini duymuşluğun var?

Arkadaş ortamında konuşurken ‘’sedan, hatchback’’ gibi kavramlara şahitlik ettiğimiz oluyor ama bazı kasa tiplerini herkes bilmeyebiliyor.

Giderek artan otomobil modellerinin, beraberinde farklı kasa tiplerini de getirmesiyle yeni isimler de görebiliyoruz. Bunları öğrenelim ki ortamlarda karizmayı çizdirmeyelim.

Kompakt tasarımı ve günlük kullanıma en uygun araç tiplerinden birisi olan, çekirdek ailelerin göz bebeği: hatchback

Hatchback aslında ‘’arkası kısa ve küt olan araba’’ anlamına gelmektedir. Hatchback arabalar genel olarak bagaj uzantısı olmayan, yuvarlak hatlı ve sportif bir tasarıma sahipler.

Yolcu sayısı minimum 4 kişi olmak üzere tasarlanmışlardır. Tabii bu sayı kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir.

İnsanların genelde biraz daha spor veya makam arabası olarak tercih ettiği ve hatchback araçlara göre daha geniş olan sedan.

Türkiye'de de en çok tercih edilen sedan arabaları hatchback araçlardan ayıran en önemli özellik, bagaj kısmının yolcu kısmından tamamen ayrı olmasıdır. Bu yüzden, seyahat yapan aileler hatchback’e nazaran sedan araçları daha fazla tercih etmektedir.

Kapasite ve rahatlık bir yana, yol tutuşu ve benzeri sebeplerden dolayı da şirket aracı ve bireysel araç olarak da oldukça tercih edilir.

Rahat görüş açısı ve daha güvende hissettirmesi sebebiyle son yıllarda kullanımı en çok artan araba tipi: SUV

SUV (Sports Utility Vehicle) aslında sportif çok amaçlı araç anlamına gelmektedir. Örneğin; Porsche Cayenne ‘’sportif’’ yöne ağırlık verirken, Volkswagen Amarok gibi araçlar daha çok ‘’çok amaçlı’’ kısmına önem verirler.

Bu araçlar daha yüksek çekiş gücü ve esnek süspansiyon gerektiren arazide sürüş deneyiminde konfor ve stili bir araya getirir.

Hem bagajı büyük olsun hem de hatchback ama daha ferah olsun diyenlerin vazgeçilmezi: station wagon

Station wagon aslında ‘’istasyon vagonu’’ anlamına gelmektedir. Bu otomobillere station wagon denmesinin sebebi ise üretildiği ilk yıllarda tren istasyonları arasında yolcu ve yük taşımacılığında kullanılmasıdır. Avrupa pazarında pek çok alanda kullanılan bu model, ülkemizde daha çok geniş aileler ve seyahate fazla bavulla gidenler arasında tercih ediliyor.

Yüksek bagaj hacmi ile öne çıkarken oturma alanlarındaki genişlikleriyle de oldukça kullanışlı bir hâle geliyor. Bu modellerde araçların çatısı otomobillerin arka ucuna kadar uzanıyor. Güçlü motorları ve hâliyle ağırlığı sebebiyle yakıt tüketimini arttırsa da kullanım amacına uygun birçok ailenin tercihi oluyor.

Heybetli duruşuyla ‘’Dağ, bayır gezeyim.’’ diyenlerin genellikle tercihi pickup’tan yana oluyor.

Pickup (pikap) aslında kamyonet tipinde olan ve arka kasasında yük taşıyabildiğimiz araçlara denir. ABD gibi ülkeler başta olmak üzere pek çok ülkede en çok tercih edilen bu araçlar pek çok konuda büyük avantajlar sağlar.

Kamyonetlerden farklı olarak bu araçlar zorlu yol koşullarına ve doğal olaylara karşı (fırtına, sel vs.) çok daha yüksek performans gösterir. Yakıt tüketimi bi hayli fazla olan pikaplar bu sebeple daha çok arazi seyahatleri ya da kırsal alanlarda yaşayanlar tarafından oldukça ilgi görür.

Geçmişte sadece arazilerde kullanılırken günümüzde şehir içerisinde de oldukça tercih edilmeye başlamıştır.

Minivan, genellikle geniş aileler için, gerek büyüklüğü ve rahatlığı olsun bir numaralı favorisi hâline geliyor.

Minivan hem binek hem de ticari amaçlı kullanıma uygun araçlardır. Geniş iç hacmi ve ferah tasarımıyla neredeyse bir karavanı andıran minivan, uzun yollarda bile keyifli yolculuk yapabilme imkânı sunar. Ön ve arka koltuk arasındaki alanın genişliği bi yana oldukça geniş bir bagaj tasarımına da sahiptir.

Genellikle ticari amaçla kullanılan ve sıkça karşımıza çıkan panelvan

Minivan ile farklı olarak kapalı kasa olan panelvan da ön koltuklar, ön taraf ve ön kapılar dışında cam kısmına pek rastlamayız. Bulundurduğu yüksek yük taşıma kapasitesi sayesinde tonlarca yük taşıyabilen panelvan, seyahat edenlerin ve ailelerin genelde ilk tercihi olmasa da iş aracı olarak dünyanın her yerinde olmazsa olmaz konumundadır.

Daha çok gençlerin ve hayatı hızlı yaşamayı sevenlerin bir numaralı tercihi: coupe

Halk arasında sıklıkla ‘’cabrio’’ kelimesiyle karıştırılan coupe, iki kapılı ya da diğer bir kullanım çeşidiyle tek kapılı olan modellere denir.

Otomobillerde sportif görünüm hoşuna gidenlerin oldukça tercih ettiği bir model olan coupe, diğer otomobillere nazaran sadece sportif görünüm ve keskin hatlarıyla değil ayrıca binek araçlara göre daha yüksek motor güçleriyle de sportifliklerini oldukça öne çıkarırlar.

Spor olsun... Spor olsun ama... Spor olduğunu da belli etsin: cabrio (convertible)

Basitçe "dönüştürülmek" anlamına gelen cabrio terimi, üstü açık arabalar için kullanılmaktadır. Dilediğiniz gibi açıp kapayabildiğiniz tavanı sayesinde; güneşli günlerde gözlüğünüzü takıp, rüzgârın yüzünüze vuruşuyla beraber kendinizi âdeta bir Hollywood yıldızı gibi hissetmeniz mümkün.

Filmlerde gördüğümüzde ağzımızı açık bırakmamıza sebep olan, birçok kişinin hayali pony car

Eski zamanlarda kompakt ve uygun fiyatlı olmasıyla öne çıkan bu heybetli araçlar güçlü motorlarıyla bilinir. Tabii şu an öyle bir durum söz konusu değil. Genelde filmlerde karşılaştığımız ve karşılaştığımızda da ağzımızı açık bırakan bu arabalar aslında pony car olarak da bilinirler.

Genel olarak genç kitleye hitap etse de çok yakıt tüketmesi sebebiyle proje (hobi) arabası olarak da araç severlerin gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

GT olarak da bildiğimiz grand tourer (gran turismo)

Uzun mesafe sürüşleri için tasarlanmış yüksek performanslı otomobil anlamına gelen grand tourer, genel olarak iki kapılı coupe bir gövde ve 2 veya 2+2 koltuk seçenekleriyle karşımıza çıkarlar.

En ulaşılabilir ''lüks'' spor araba olan sports car (spor otomobil)

Kendi altında aslında birçok türü olan spor otomobiller, hafif ve yüksek performanslı olmasıyla ön plana çıkıyorlar. Performanslarının yanı sıra sade, şık ve lüks tasarım sevenlerin de favorisi hâline geliyor.

BONUS: Ülkemizde çok sık rastlayamasak da gördüğümüzde ‘’Oha! Arabaya bak.’’ dediğimiz supercar

Supercar yani süperspor otomobiller, yüksek performanslı pahalı spor otomobiller için kullanılan bir terimdir. Nadir olmaları bir yana zamanın ötesinde bir tasarıma sahip olan bu araçlar ülkemizde de birçok gencin ''hayalidir.''

Oldukça fazla kasa tipi olsa da bunlardan en popülerlerini derledik. Sizin en çok beğendiğiniz bunlardan hangisi oldu?