Otomotiv sektöründe birçok şirket, araba modellerinde çeşitli kısaltmalar kullanıyor. Bazılarının ne anlama geldiğini bilsek de sürekli görmemize rağmen bazılarının anlamlarını bilmiyoruz. Lüks arabalarda gördüğümüz "GT" ibaresi de bu kısaltmalardan biri.

Otomotiv dünyası çeşit çeşit kısaltmalarla dolu. ABS, BLIS, DOHC, CHMSL... Bu liste uzar gider. İlk bakışta çok karmaşık gibi gözükse de hepsinin farklı farklı anlamları var.

Bu kısaltmalar, araçların çeşitli özelliklerini belirtmek için kullanılıyor. Örneğin LX kısaltması, aracın Lux (Lüks) olduğunu belirtirken LTD ise onun Limited (sınırlı üretim) olduğunu ifade ediyor. Şimdi ise birçok arabada gördüğümüz "GT" kısaltmasını mercek altına alacağız.

GT, İtalyanca "Gran Tourismo" olarak kullanılıyor ve İngilizcede "Grand Touring" yani "Büyük Turizm" anlamına geliyor.

Grand Tourism, özellikle lüks ama spor sayılabilecek otomobillere verilen bir isim. GT, bu iki otomobil arasındaki boşluğu kapatmak için üretilen otomobillere verilen bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Açıkçası otomobillerde kullanılan bu terimin kişiye çok havalı geldiğini söylemesek olmaz.

Daha açıklayıcı olursak; Grand Tourism otomobiller, uzun yolculuklarda konforlu bir sürüş deneyimi sağlamaları amacıyla üretilen otomobiller diyebiliriz. Spor arabaların, uzun mesafeli yolculuklarda rahat bir sürüş deneyimi sağlamadıkları aşikâr.

Ancak GT otomobiller, yüksek hıza ulaşan spor ama lüks araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Büyük bir motor, konforlu bir sürüş, zarif ve göz alıcı bir kaporta, göze hitap eden bir iç tasarım... Bunlar bir GT otomobil için en önemli detaylar.

Tarihte üretilen ilk GT otomobil, bir İtalyan şirkete aitti.

İlk üretilen GT otomobil, 1929 üretimli Alfa Romeo 6C 1500 olarak karşımıza çıkıyor. Alfa Romeo, iki farklı model ile otomobili piyasaya sundu. 6C 1500 modeli 1.5 litrelik motora sahipti, pek güçlü değildi ve Grand Tourism adı verildi.

Diğer model ise bir yıl sonra üretildi ve 6C 1750 ismi verildi. 1.75 litrelik motora sahipti ve bu motor diğer modeldeki motora göre daha güçlüydü. Bu model ise üretildiği yıldan itibaren "Sport" model olarak biliniyor. Sport modelin üretilmesiyle kafa karışıklığı başladı ve GS (Grand Sport) ismi kullanılmaya başlandı ancak bu isim pek tutulmadı ve GT olarak anılmaya devam edildi.

Hem sürüş kalitesini artırmak hem de zorlu yolları kolaylıkla gidebilecek bir model olan Alfa Romeo 6C 1750, üretildiği ilk yılda araba yarışlarına katılmaya hak kazandı ve gelecek yıllarda üretilecek olan GT otomobillerin temelini attı.

Günümüzde bilinen en popüler GT otomobiller ise şöyle:

Bentley Continental GT

Porsche 911 GT3

McLaren GT

Maserati GranTourismo

Aston Martin DB9

Audi e-tron GT

GT ibaresi yalnızca gerçek hayatta sürdüğümüz otomobillerde kullanılmıyor, ayrıca konsol oyunlarında da bu isme rastlıyoruz.

Polyphony Digital tarafından geliştirilen Gran Turismo oyun serisi, oyun sektöründe en gerçekçi sürüş deneyimini sunan oyunlardan biri olarak kabul ediliyor.

Çeşitli GT otomobillerini gördüğümüz konsol oyunlarının en popüler oyunlarından biri olan Gran Turismo, yüksek kaliteli grafikler ve gerçekçi bir sürüş deneyimi sunuyor. Toplamda 15 oyundan oluşan seri, yarış oyunlarının en çok sevilen oyunlarından biri.

Grand Tourism otomobiller, hâlen çok sevilen otomobiller arasında yerini koruyor. Günümüzde her ne kadar araba almak zorlaşsa da GT araçların tutkunları bu sevdadan hiç de vazgeçmişe benzemiyor.