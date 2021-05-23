Bir arabaya farklı yakıt eklemek çok ciddi maddi zararlara yol açabilir. Bugün sizlere benzinli araçlara mazot, mazotlu araçlara ise benzin koyulursa ne olacağını açıkladık. Şimdiden söyleyelim, yanlış yakıt kullanımı motor değişimine kadar gidebiliyor.

İçten yanmalı motora sahip araçlarımızın hareket edebilmesi için fosil yakıtlar kullanıyoruz. Bu yakıtlar ise benzin, mazot (motorin) ve otogaz olarak ayrılıyor. Kullanım biçiminin genelde opsiyonel olması ve diğer yakıtlar gibi kararlı sıvı olmamasından dolayı bu yakıtı karıştırmak gibi bir ihtimalimiz bulunmuyor. Benzin ve mazot ise çok nadir olsa da bazen karışabiliyor.

Günün tüm yorgunluğuyla yakıt istasyonuna gidip benzinli arabanızı mazot alınan yere çektiğinizi düşünün. Pompacının da dalgın olduğu bir ana denk gelip arabanıza mazot yükletmiş olun. Eğer böyle bir durum başınıza gelirse aracınıza ne olur? Bugün sizlere her iki ihtimalde de aracınızın başına neler gelebileceğini açıklayacağız. Siz yine de yakıt alırken bu duruma muhakkak dikkat edin.

Benzinli bir araca dizel (mazot) yakıt konulursa ne olur?

Benzinli bir araca dizel yakıt yüklemek aslında oldukça zor. Çünkü özellikle 2000'li yıllardan sonra üretilen araçların yakıt girişleri yakıtın kendisine göre birbirinden farklıdır. Mazot (Motorin) yüklemesi yapan pompaların girişleri daha geniştir ve benzinli aracın yakıt girişine tam oturmaz. Ancak bazen bir şekilde başarılıyor ve benzinli araca mazot konuluyor. Böyle bir durumda neler olacağını daha iyi anlamak için biraz benzinli araçların çalışma sisteminden bahsetmek gerekiyor.

Mazota göre daha yanıcı bir madde olan benzin, motora geldiğinde silindirlerde yakılması için bujiler kullanılır. Bujiler, benzinin tutuşması için gerekli sıcaklığı açığa çıkarır ve motorun yanma odaları olan silindirlerde patlamalar yaşanarak güç üretilir. Benzinli arabaya mazot yüklendiğinde ise bujiler daha yağlı ve zor tutuşturulabilir olan yakıtı yakmakta zorluk çeker. Bu süreçte bujiler ya mazotu ateşlemeyi başaramaz, ya da ateşlese bile bunu yaparken fazlasıyla zorlanır.

Eğer araba çalışmazsa araç motorinden tamamen temizlenerek sorunsuz bir şekilde atlatılabilir, ancak araç bir şekilde çalışıp hareket ettiyse bazı sorunlar görülebilir. Öncelikle benzinli arabanız mazotla çalışsa dahi çok uzaya hareket edemeden duracaktır. Aracın filtreleyecileri benzine göre ayarlandığı için aracın egzozundan siyah renkli ve yoğun kokulu duman çıkar. Arabanın motorunun bu zorlu yakım aşamasında subaplar başta olmak üzere pek çok parçasında sorun oluşabilir. Yine de benzinli bir araba, farklı yakıt kullanımında dizel bir arabaya göre daha az sorunla karşılaşır.

Dizel bir araca benzin konulursa ne olur?

Dizel motorlar, yakıtı ateşlemek için bujiler yerine enjektör ismi verilen parçayla sıkıştırma yapar. Bu yüksek basın sonucunda ise yakıt ateşlenmiş olur. Benzin ise daha yanıcı bir gaz olması ve mazot gibi koyu ve yağlı olmaması nedeniyle mazotla çalışan arabanın motoruna ciddi zararlar verebilir.

Dizel araçların çalışmasını sağlayan mazotun içerisinde çeşitli kimyasallar bulunur. Bu kimyasallar sayesinde motorun piston başta olmak üzere pek çok parçasının yağlanarak kayganlaşmasını sağlar. Eğer araca mazotun içindeki özelliklere sahip olmayan benzin yüklerseniz motor parçaları zarar görecektir. Başta yakıt pompası olmak üzere motorun pek çok parçasında aşınma yaşanacak ve geri dönüşü çok olmayan bir yola girilecektir. Eğer dizel motora sahip bir arabayı benzinle uzun süre kullanırsanız motorun olduğu gibi indirilmesi, hatta yeni bir motor takımı bile gerekebilir. O sebeple özellikle dizel araç kullananların benzin pompalarının olduğu yerden uzak durması doğru bir karar olacaktır.

Araçlarda farklı yakıt kullanılırsa başımıza neler geleceğiyle ilgili bilgileri içeren içeriğimizin burada sonuna geldik. Ayrıca bu tarz içeriklerimizin sıklaşmasını istiyorsanız bizlere yorumlarda belirtebilirsiniz.

Kaynaklar

https://www.sahibinden.com/oto360/yanlis-yakit-yuklemesi-yapilirsa-sonuclari-ne-olur

https://www.arabam.com/blog/danisman/yanlis-yakit-yuklemesinin-sonuclari/