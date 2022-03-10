Yeni bir süper çip takarak ya da var olan sistem üzerinden değişiklikler yaparak motor performansını maksimuma çıkarmanızı sağlayan chip tuning işlemini pek çok otomobilsever yaptırmıştır ama gerçekten işe yarıyor mu? Gelin chip tuning nedir biraz daha yakından inceleyelim ve bu işlemin yararları ile zararlarını görelim.

Otomobil piyasasındaki son gelişmeler gerçekten heyecan verici. Özellikle son yıllarda teknoloji ile güçlendirilen otomobillerin ortaya koyduğu performansı birkaç yıl önce hayal etmek bile zordu. Otomobil üreticileri en iyi performansı sağlamayı hedeflerler ancak sürücüler, chip tuning işlemi ile otomobillerinin çok daha fazlasını yapmasını ve çok daha yüksek bir performans sunmasını sağlayabilirler.

Chip tuning için işlem demek en doğrusu olacak çünkü otomobil modeline göre ya ek bir çip takılarak ya da var olan çip, işlemci üzerinde değişiklikler yapılarak performans arttırılıyor. Pek çok sürücü bu işlemi yaptırıyor ancak gerçekten işe yarıyor mu sorusunun yanıtı değişiklik gösterebilir. Bir de bu işlemin riskleri var elbette. Gelin chip tuning nedir yakından bakalım ve yararları, zararları nelermiş görelim.

Chip tuning nedir?

Chip tuning; otomobil üreticilerinin araçlara belirli standartlar dahilinde performans düzenlemesi yapmak için yerleştirdikleri çipler üzerinde işlem yaparak ya da yeni bir çip takarak aracın var olan performansının üstüne çıkmasını sağlamayı hedefleyen bir işlemdir. Chip tuning sonrası, üreticinin ayarları geçersiz kılınır.

Chip tuning işleminin temelini oluşturan ilk bilgisayarlı motorlar 1990’lı yıllarda yapılmaya başladı. Zaman içerisinde modern teknoloji ile otomobil endüstrisinin iç içe geçmesi sonucu bu tür çipler çok daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Elbette, tüm teknoloji ürünlerinde olduğu gibi bu çiplerde de performans arttırmak için hızla farklı yöntemler keşfedildi.

Chip tuning ne işe yarar?

Yakıt tüketimi kontrolü, karbondioksit emisyonu, yakıt hava oranı zamanlaması, turbo desteği ve diğer elektronik aksamın kontrolü için zaten son yıllarda çıkan tüm arabalarda çip kullanılmaktadır. Elbette, kullanılan tüm bu çipler aracın en yüksek performansı sağlaması için değil; aracın yasal kurallar çerçevesinde en iyi ve en güvenli performansını sağlamak için kullanılırlar.

Madem daha yükseği var neden sınırları zorlamıyoruz diyen sürücüler, araçlarına yeni bir çip takarak ya da var olan çip, işlemci üzerinde değişiklikler yaparak performans arttırmayı hedefliyorlar. Chip tuning ile gaz kelebeği kontrolü ayarları, valf zamanlaması, turboşarj motorlarda boost ayarlaması, şanzıman sistemi, fren sistemi, hız regülatörü ve benzeri tüm ayarlamalar özelleştirilebiliyor.

Chip tuning gerçekten işe yarıyor mu?

Chip tuning işlemini yapanlara ve bu işlem için kullanılan süper çipleri üretenlere göre; chip tuning işlemi sonrası benzinli araçlar fazladan 35 beygir gücü, dizel araçlar ise fazladan yaklaşık 50 beygir gücü kazanıyorlar. Yani üreticinin güvenlik amacıyla kısıtladığı motor gücü, sonuna kadar kullanılıyor.

Kullanıcı yorumlarına bakıldığı zaman chip tuning işleminin gerçekten işe yaradığını söylemek mümkün. Ancak bu tür işlemler motor gücünün sınırları içerisinde bir performans artışı sağlarlar. Elde edilen tork gücü sonucu çok da marjinal bir performans artışı gözlemlenmez ancak artar mı, evet artar.

Chip tuning zararlı mı?

Chip tuning işlemi yaptırdıktan ya da çip değişimi yapıldıktan sonra aracınız alev almaz ya da birkaç kilometre sonra teklemeye başlamaz ama zaten işin uzmanı ve aracın sistemini en iyi tanıyan kişiler tarafından yapılan ayarlar değiştirildiği için mutlaka anormal bir durum oluşacaktır.

Anormal durumu ileride hemen anlayacaksınız çünkü motor gücü son damlasına kadar kullanıldığı zaman ister istemez kullanım ömrü kısalacaktır. Yakıt harcamasının artması, yağ kullanımının verimsiz hale gelmesi ve soğutma sıvısının yetersiz gelmesi de karşılaşabileceğiniz anormal durumlar arasında.

Açık konuşmak gerekirse tüm bu olumsuz durumları yaşamayabilirsiniz de ancak bu noktada dikkat edilmesi gereken, yapılan işlem ya da değiştirilen çiptir. Eğer mutlaka chip tuning işlemi yaptıracaksanız en azından söz konusu aracı en az üreticisi kadar iyi tanıyan birine yaptırmalısınız. Yapılan her bir işlemin, mutlaka dezavantajları olacağını aklınızdan çıkarmayın.

Chip tuning hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

Chip tuning, aracınızın performansını arttırır ancak motor elektrik kesintisine neden olabilir.

Anlatılan süper çiplerin büyük bir bölümü, anlatıldığı kadar iyi değildir.

Yeni bir çip takarsanız aracınızın garantisi geçersiz olur.

Çok daha fazla yakıt harcamaya başlarsınız.

Yağ kullanımı verimsiz hale gelebilir.

Soğutma sıvısı yetersiz gelebilir.

Aracınız eskisi kadar güvenli bir performans sunmayabilir.

Eski haline dönmek, chip tuning işleminden daha pahalıya patlayabilir.

Chip tuning yaptırmalı mıyım?

Açık konuşmak gerekirse ve günümüz otomobil fiyatlarını düşünürsek böyle bir şeye hiç bulaşmamak en iyisi. Eğer sorun değil, ben böyle şeyleri severim ve uğraşırım diyorsanız elbette chip tuning işlemi ile araç performansınızı maksimuma çıkarabilir ve daha yüksek hızlara ulaşabilirsiniz.

Genel olarak aracınızın performansından memnunsanız, bu tür farklı modifiye işleriyle pek aranız yoksa ve daha önünüzde ödeyecek epey kredi taksidi varsa chip tuning gibi işlemlere pek bulaşmamanız en iyisi olacaktır. Sonuç olarak fabrika çıkışı ayarları dışında yapılan her işlemin mutlaka bir dezavantajı olacaktır. Böyle bir risk almaya ne kadar değer, siz düşünün.

Otomobil performansını maksimum düzeye çıkaran chip tuning nedir, ne işe yarar, gerçekten işe yarıyor mu sorularını yanıtlayarak bu işlemin yararlarından ve zararlarından bahsettik. Chip tuning yaptırdıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.