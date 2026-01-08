Tümü Webekno
Otomobillerden Gelen O Rahatsız Edici Sesin Kaynağı: Arabada Trim Sesi Neden Artar?

Sürüş keyfini bir anda kâbusa çeviren tıkırtılar canınızı mı sıkıyor? Parçaların gevşemesinden sıcaklık değişimlerine kadar arabada trim sesini artıran tüm nedenleri detaylıca inceliyoruz. İşte o seslerin gizli sebepleri!

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Sürüş keyfini bir anda kabusa çeviren arabada trim sesi neden artar sorusu, özellikle aracını titizlikle kullanan pek çok sürücünün ortak dertlerinden biridir. Yeni nesil otomobillerde bile karşımıza çıkan bu tıkırtılar, genellikle iç mekânda kullanılan parçaların birbirine sürtmesiyle oluşur.

Zaman geçtikçe artan bu seslerin arkasında aslında birçok farklı mühendislik ve kullanım faktörü yatmaktadır. Aracınızın içindeki o sessiz huzuru bozan temel etkenleri anladığınızda çözüm yollarını üretmek de bir o kadar kolaylaşacaktır.

Trim sesini etkileyen temel faktörler:

Arabalarda trim sesinin artmasındaki en büyük etken, kullanılan malzemelerin zamanla esnemesi ve bağlantı noktalarının gevşemesidir. Özellikle sert plastik malzemelerin kullanıldığı modellerde, parçalar yol sarsıntısı sebebiyle birbirine daha fazla baskı uygular. Bu durum, zamanla plastiklerin aşınmasına ve en ufak bir sarsıntıda "tık tık" diye tabir edilen seslerin gelmesine yol açar.

Sıcaklık değişimleri ve genleşme sorunu

Otomobiller, doğası gereği aşırı sıcak ve soğuk havaya maruz kalırlar. Yaz aylarında güneş altında kalan göğüs (ön konsol) parçaları genleşirken, kışın tam tersi bir büzülme yaşanır. Bu sürekli genleşme ve büzülme döngüsü, plastik klipslerin ve vidaların yuvalarında boşluk oluşturmasına sebep olur; sonuç ise kaçınılmaz trim sesleridir.

Yol şartları ve modifikasyonların etkisi

Bozuk yollar, yüksek hızda geçilen kasisler ve sertleşmiş süspansiyon sistemleri, trim seslerinin en büyük dostudur. Sürekli titreşim altında kalan araçta, fabrika çıkışı sıkılıkta duran parçalar dahi zamanla dirençlerini kaybedebilirler. Eğer aracınızda standart dışı, çok sert bir süspansiyon kullanıyorsanız, kabin içindeki seslerin artması oldukça doğaldır.

Ayrıca aracın iç döşemelerinin herhangi bir sebeple sökülüp takılması, seslerin artmasındaki kritik bir eşiktir. Fabrika bandındaki robotik hassasiyetle takılan o klipsler bir kez söküldüğünde aynı sıkılığı yakalamak oldukça zordur. Bu yüzden yapılan her müdahale sonrasında "trim yalıtımı" veya "bez bant" uygulaması yapmak hayat kurtarıcı olabilir.

Siz de aracınızda çözemediğiniz tıkırtılardan şikâyetçi misiniz? Bu sesleri kesmek için hangi yöntemleri denediniz? Konuyla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz...

