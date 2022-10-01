Arabada arkada gitmek hoşunuza gitmiyorsa bunun en büyük sebeplerinden biri camların tam açılmıyor olması olabilir. Çoğu zaman sinirimizi bozan bu durumun sebebini sizler için açıkladık.

Bir arabada yolculuk yaparken eğer arka koltuğa oturduysanız, hava almak veya etrafı izlemek istersiniz. Ancak çoğu arabada bu durum sinir bozucu olabilir. Çünkü birçok arabada arka camlar, ön camlar gibi tamamen açılmak yerine yarıya kadar açılıyor. Peki neden?

Eminiz ki bunu düşündüğünüzde aklınıza birkaç sebep geliyordur. Ancak otomotiv üreticilerinin bu camları böyle tasarlama sebebi düşündüğünüz gibi olmayabilir. Gelin, sinirimizi bozan arka camların neden tam açılmadığına birlikte bakalım.

Güvenlik amacıyla arka camların tam açılmadığını düşünebilirsiniz.

Akla ilk gelen fikirlerden biri arka koltuğa oturan çocukların veya evcil hayvanların güvenliği olmuştur. Ancak bazı otomobillerde arka camların yarısından fazlası açılabiliyor. Dolayısıyla kalan küçük cam, bir çocuğun veya köpeğin rahatlıkla çıkabileceği kocaman bir açıklık bırakıyor. Buradan bir çocuğun veya köpeğin çıkması da çok zor değil.

Tabii ki yaramazlık çağındaki çocukların ve hayvan dostlarımızın boylarının camın açık kısmına tam yetişmiyor olması sebebiyle küçük de olsa bir önlem sağlanmış oluyor. Ancak camların tam açılmamasının asıl sebebi ise bu değil.

Aslında açılmıyor değiller, açılamıyorlar.

Arabaların arka tekerlekleri, önle kıyaslandığında kapıya daha yakın bir konuma yerleştirilir. Bu sebeple de arka kapıların alt kısma doğru kavisli bir yapıya sahip olduğunu görebilirsiniz. Özellikle hatchback model arabalarda kapıya daha yakın konumlandırılan tekerlek davlumbazı sebebiyle bu kavis çok daha derindir.

Kapıların kavisli tasarımı sebebiyle de camın aşağıya doğru inebileceği yer sınırlanmış olur. Yani aslında arka kapıların camı açılmıyor değil; açılamıyor. Bu yüzden de “Daha fazla açılmıyor mu?” diyerek zorlamaya devam ederseniz, arabanızın camını kırabilirsiniz.

Bazı otomobillerin kapısında kavis olmasına rağmen camlar tam açılabiliyor.

Bunun sebebi oldukça basit. Hiçbir işlevi olmadığını düşündüğümüz kelebek camları, arka tekerlek davlumbazının üzerinde konumlandırılmıştır. Yani kapının tasarımında yer alan kavisin büyük bir kısmını kelebek camı kapatır. Geriye de camın tamamen açılabileceği, düz bir alan kalmış olur.

Yukarıdaki fotoğrafta da gördüğünüz üzere; kelebek camının büyüklüğü sayesinde küçük dostumuz tamamen açık olan camdan rahatça dışarıyı izleyebiliyor. Çoğu arabada ise kelebek camının kurtaramayacağı kadar büyük kavisler bulunduğu için, camın küçük bir kısmı yukarıda kalabiliyor.

Arka camlarınızın ikisi de eşit açılmıyorsa durum biraz daha farklı olabilir.

Arka camlarınızın biri yarıya kadar, diğeri yarıdan fazla açılıyorsa bu büyük ihtimalle camı kırdığınız anlamına geliyordur. Çünkü kırılan camın parçaları kapının içinde sıkışarak, camın düz bir şekilde aşağıya inmesine engel olacaktır.

Bir diğer yaygın sebep ise; camınızın aşağıya inmesini sağlayan mekanizmada yani cam motorunda yaşanabilecek sorunlar. Bu gibi durumlarla karşılaştığınızda bunu anlamanın birkaç yolu var. Camınızı açmaya çalışırken takılıyor, açılmıyor ve sesler çıkartıyorsa cam motorunuzda bir arıza veya kırık olabilir. Tabii ki arabanızın genel elektrik aksamında yaşanabilecek sorunlar, kaza sonrası çökmeler gibi durumlarda da benzer durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple en iyisi bir sanayi yolunu tutmak...

Peki siz bu camların tam açılmamasıyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Siniri bozulanlardan mısınız yoksa güvenlik önlemi olarak görüp tam açılmaması gerektiğini düşünenlerden mi? Yorumlarda buluşalım.

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