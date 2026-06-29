Yeni bir iddiaya göre araç içi ekranlar, ses sistemleri, telefon tutucuları gibi konularda yeni düzenleme geliyor. Yasakçı anlayışın ortadan kaldırılacağı bildirilmiş.

Son zamanlarda ortalarda dolaşan haberlerde belli araç içi multimedya sistemleri, araç kameraları ve diğer konulara yasak getirildiğine dair bazı kafa karışıklıkları bulunuyordu. Şimdi gelen haberler ise Trafik Kanunu için İçişleri Bakanlığı tarafından bu kafa karışıklıklarını giderecek bir hamle geleceğini gösterdi.

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Haberler.com’dan Şerife Güzel tarafından ortaya atılan iddialara göre İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla Karayolları Trafik Yönetmeliği’n yeni düzenleme geliyor. Bu düzenlemenin araç içi multimedya ekranları, hoparlörler, kameralar, telefon tutucular gibi konulardaki belirsizliği sona erdireceği aktarılmış.

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Neler yasak neler değil?

İddiaya göre düzenlemenin detayları arasında sürücüleri ve otomobil sahiplerini sevindirecek maddeler yer alıyor. Bakanlığın bilgi kirliliğini engellemek, kafa karışıklığını gidermek ve “yasakçı” anlayıştan uzaklaşmak için böyle bir hamle yaptığı bildirildi. Vatandaşın huzuru ve trafik güvenliği öncelikli olarak ele alındığı ifade edildi.

Düzenlemeye göre direksiyon simidi veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi aşmayan yükseltiler ile ön cama monte edilen araç kameraları ve telefon tutucularında herhangi bir yasak olmayacak. Aynı zamanda araçların fabrika çıkışında monte edilmiş ekranlar da tamamen istisna kapsamında kalacak. Görüşü engellemeyen navigasyon kullanımında hiçbir sorun olmayacak. Telefon tutucuları, dikiz aynasındaki aksesuarlar da serbest.

Ses ve eğlence sistemleri konusunda ise araçların bagaj kısmında 1 adet maksimum 45 Hz subwoofer ile 1 adet maksimum 300 watt amplifikatör (amfi) bulundurulmasının serbest olacağı ifade edilmiş. Dışarıya aşırı ses vermeden ve insanları rahatsız etmeden kullanılabileceği aktarılmış. Bunun yanı sıra içi dijital ekranların kullanım amacını da net bir biçimde tanımladı. Sürücülerin sürüş, park veya navigasyon yardımı amacıyla kullandığı cihazlar ile araç içi/dışı kameralar, kayıt cihazları ve sistem ayarlarına ilişkin ekranların kullanımı tamamen serbest bırakıldı.

Tabii ki bu düzenleme hakkında henüz herhangi bir resmî açıklama olmadığının altını çizelim. Bunların hepsi bir iddia. Bu yüzden kesinmiş gibi konuşmamakta fayda var.