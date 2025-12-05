Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Aralık 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Battlefield 6 Balonu Patladı mı?)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Aralık 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Battlefield 6 Balonu Patladı mı?)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Call of Duty: Black Ops 7 gibi yeni çıkan oyunların yer aldığını görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

En çok indirilen PS5 oyunları

Call of Duty: Black Ops 7

ABD/Kanada Avrupa
Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7
ARC Raiders EA SPORTS FC 26
Dispatch ARC Raiders
Battlefield 6 Battlefield 6
NBA 2K26 Dispatch
EA SPORTS FC 26 Grand Theft Auto V
EA SPORTS Madden NFL 26 UFC 5
Grand Theft Auto V Minecraft
Ghost of Yōtei The Witcher 3: Wild Hunt
Minecraft INAZUMA ELEVEN: Victory Road
EA SPORTS College Football 26 Forza Horizon 5
Marvel’s Spider-Man 2 It Takes Two
Clair Obscur: Expedition 33 Hogwarts Legacy
MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33
Forza Horizon 5 NBA 2K26
UFC 5 Ghost of Yōtei
Mortal Kombat 1 Marvel’s Spider-Man 2
The Outer Worlds 2 Football Manager 26 Console
It Takes Two Anno 117: Pax Romana
Hogwarts Legacy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

En çok indirilen PS4 oyunları

Red Dead Redemption 2

ABD/Kanada Avrupa
Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2
Batman: Arkham Knight EA SPORTS FC 26
Call of Duty: Black Ops 7 A Way Out
A Way Out Unravel Two
Grand Theft Auto V The Forest
Red Dead Redemption Grand Theft Auto V
The Forest Minecraft
Minecraft Batman: Arkham Knight
theHunter: Call of the Wild Assassin’s Creed Syndicate
Middle-earth: Shadow of War Need for Speed Heat
EA SPORTS FC 26 Assassin’s Creed Origins
UNCHARTED The Nathan Drake Collection Hogwarts Legacy
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series Assassin’s Creed Odyssey
STAR WARS Battlefront II Call of Duty: Black Ops 7
Cuphead Uncharted: The Nathan Drake Collection
Mortal Kombat X Middle-earth: Shadow of War
Far Cry Primal Far Cry Primal
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Mafia: Trilogy
Unravel Two Red Dead Redemption
Assassin’s Creed Odyssey Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

En çok indirilen PS VR2 oyunları

Alien: Rogue Incursion VR

ABD/Kanada Avrupa
Alien: Rogue Incursion VR Alien: Rogue Incursion VR
Beat Saber Metro Awakening
Arizona Sunshine Remake Horizon Call of the Mountain
Metro Awakening Beat Saber
Job Simulator Arizona Sunshine Remake
VRacer Hoverbike The Dark Pictures: Switchback VR
The Dark Pictures: Switchback VR VRacer Hoverbike
The Walking Dead: Saints & Sinners Job Simulator
Among Us 3D: VR Kayak VR: Mirage
Pistol Whip Creed: Rise to Glory – Championship Edition

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

Where Winds Meet

ABD/Kanada Avrupa
Where Winds Meet Battlefield REDSEC
Battlefield REDSEC Where Winds Meet
Fortnite Fortnite
Roblox Roblox
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
Marvel Rivals Rocket League
Rocket League eFootball
PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG: BATTLEGROUNDS
Apex Legends Asphalt Legends
Aimlabs Fall Guys

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

[25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
[Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor [Aralık 2025] Toplam Değeri 3 Bin TL'yi Bulan 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor
Playstation Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim