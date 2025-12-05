Aralık 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Battlefield 6 Balonu Patladı mı?)

Her ay PlayStation mağazasından en çok indirilen oyunları listeleyen Sony, yeni verileri de yayımladı. Peki güncel en çok indirilen PlayStation oyunu hangisi?

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Call of Duty: Black Ops 7 gibi yeni çıkan oyunların yer aldığını görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.

PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.

En çok indirilen PS5 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Call of Duty: Black Ops 7 Call of Duty: Black Ops 7 ARC Raiders EA SPORTS FC 26 Dispatch ARC Raiders Battlefield 6 Battlefield 6 NBA 2K26 Dispatch EA SPORTS FC 26 Grand Theft Auto V EA SPORTS Madden NFL 26 UFC 5 Grand Theft Auto V Minecraft Ghost of Yōtei The Witcher 3: Wild Hunt Minecraft INAZUMA ELEVEN: Victory Road EA SPORTS College Football 26 Forza Horizon 5 Marvel’s Spider-Man 2 It Takes Two Clair Obscur: Expedition 33 Hogwarts Legacy MLB The Show 25 Clair Obscur: Expedition 33 Forza Horizon 5 NBA 2K26 UFC 5 Ghost of Yōtei Mortal Kombat 1 Marvel’s Spider-Man 2 The Outer Worlds 2 Football Manager 26 Console It Takes Two Anno 117: Pax Romana Hogwarts Legacy S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

En çok indirilen PS4 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 Batman: Arkham Knight EA SPORTS FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 A Way Out A Way Out Unravel Two Grand Theft Auto V The Forest Red Dead Redemption Grand Theft Auto V The Forest Minecraft Minecraft Batman: Arkham Knight theHunter: Call of the Wild Assassin’s Creed Syndicate Middle-earth: Shadow of War Need for Speed Heat EA SPORTS FC 26 Assassin’s Creed Origins UNCHARTED The Nathan Drake Collection Hogwarts Legacy The Walking Dead: The Telltale Definitive Series Assassin’s Creed Odyssey STAR WARS Battlefront II Call of Duty: Black Ops 7 Cuphead Uncharted: The Nathan Drake Collection Mortal Kombat X Middle-earth: Shadow of War Far Cry Primal Far Cry Primal Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Mafia: Trilogy Unravel Two Red Dead Redemption Assassin’s Creed Odyssey Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

En çok indirilen PS VR2 oyunları

ABD/Kanada Avrupa Alien: Rogue Incursion VR Alien: Rogue Incursion VR Beat Saber Metro Awakening Arizona Sunshine Remake Horizon Call of the Mountain Metro Awakening Beat Saber Job Simulator Arizona Sunshine Remake VRacer Hoverbike The Dark Pictures: Switchback VR The Dark Pictures: Switchback VR VRacer Hoverbike The Walking Dead: Saints & Sinners Job Simulator Among Us 3D: VR Kayak VR: Mirage Pistol Whip Creed: Rise to Glory – Championship Edition

En çok indirilen ücretsiz oyunlar

ABD/Kanada Avrupa Where Winds Meet Battlefield REDSEC Battlefield REDSEC Where Winds Meet Fortnite Fortnite Roblox Roblox Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone Marvel Rivals Rocket League Rocket League eFootball PUBG: BATTLEGROUNDS PUBG: BATTLEGROUNDS Apex Legends Asphalt Legends Aimlabs Fall Guys

Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.