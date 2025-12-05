Aralık 2025: En Çok İndirilen PlayStation Oyunları Açıklandı (Battlefield 6 Balonu Patladı mı?)

Sony, her ay düzenli olarak PlayStation konsollarında en çok indirilen oyunları açıklıyor. Bugün de geride bıraktığımız Kasım ayında en çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı. Listelere baktığımızda üst sıralarda Call of Duty: Black Ops 7 gibi yeni çıkan oyunların yer aldığını görüyoruz. Ayrıca eski oyunlara olan ilgi de devam ediyor.
PlayStation’ın en çok indirilen oyunlar listeleri, ABD/Kanada ve Avrupa olarak ikiye ayrılıyor. Aynı zamanda PS5, PS4, PS VR2 ve ücretsiz oyunlar için de ayrı ayrı listeler var. Gelin bu listelere birlikte göz atalım.
En çok indirilen PS5 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Call of Duty: Black Ops 7
|Call of Duty: Black Ops 7
|ARC Raiders
|EA SPORTS FC 26
|Dispatch
|ARC Raiders
|Battlefield 6
|Battlefield 6
|NBA 2K26
|Dispatch
|EA SPORTS FC 26
|Grand Theft Auto V
|EA SPORTS Madden NFL 26
|UFC 5
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|Ghost of Yōtei
|The Witcher 3: Wild Hunt
|Minecraft
|INAZUMA ELEVEN: Victory Road
|EA SPORTS College Football 26
|Forza Horizon 5
|Marvel’s Spider-Man 2
|It Takes Two
|Clair Obscur: Expedition 33
|Hogwarts Legacy
|MLB The Show 25
|Clair Obscur: Expedition 33
|Forza Horizon 5
|NBA 2K26
|UFC 5
|Ghost of Yōtei
|Mortal Kombat 1
|Marvel’s Spider-Man 2
|The Outer Worlds 2
|Football Manager 26 Console
|It Takes Two
|Anno 117: Pax Romana
|Hogwarts Legacy
|S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
En çok indirilen PS4 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Red Dead Redemption 2
|Red Dead Redemption 2
|Batman: Arkham Knight
|EA SPORTS FC 26
|Call of Duty: Black Ops 7
|A Way Out
|A Way Out
|Unravel Two
|Grand Theft Auto V
|The Forest
|Red Dead Redemption
|Grand Theft Auto V
|The Forest
|Minecraft
|Minecraft
|Batman: Arkham Knight
|theHunter: Call of the Wild
|Assassin’s Creed Syndicate
|Middle-earth: Shadow of War
|Need for Speed Heat
|EA SPORTS FC 26
|Assassin’s Creed Origins
|UNCHARTED The Nathan Drake Collection
|Hogwarts Legacy
|The Walking Dead: The Telltale Definitive Series
|Assassin’s Creed Odyssey
|STAR WARS Battlefront II
|Call of Duty: Black Ops 7
|Cuphead
|Uncharted: The Nathan Drake Collection
|Mortal Kombat X
|Middle-earth: Shadow of War
|Far Cry Primal
|Far Cry Primal
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
|Mafia: Trilogy
|Unravel Two
|Red Dead Redemption
|Assassin’s Creed Odyssey
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
En çok indirilen PS VR2 oyunları
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Alien: Rogue Incursion VR
|Alien: Rogue Incursion VR
|Beat Saber
|Metro Awakening
|Arizona Sunshine Remake
|Horizon Call of the Mountain
|Metro Awakening
|Beat Saber
|Job Simulator
|Arizona Sunshine Remake
|VRacer Hoverbike
|The Dark Pictures: Switchback VR
|The Dark Pictures: Switchback VR
|VRacer Hoverbike
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|Job Simulator
|Among Us 3D: VR
|Kayak VR: Mirage
|Pistol Whip
|Creed: Rise to Glory – Championship Edition
En çok indirilen ücretsiz oyunlar
|ABD/Kanada
|Avrupa
|Where Winds Meet
|Battlefield REDSEC
|Battlefield REDSEC
|Where Winds Meet
|Fortnite
|Fortnite
|Roblox
|Roblox
|Call of Duty: Warzone
|Call of Duty: Warzone
|Marvel Rivals
|Rocket League
|Rocket League
|eFootball
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|PUBG: BATTLEGROUNDS
|Apex Legends
|Asphalt Legends
|Aimlabs
|Fall Guys
Peki siz geride bıraktığımız ayda PlayStation konsollarından hangi oyunları indirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.