Google, Android’in “Arama İçin Daire İçine Al” özelliğini Chrome’a getirmeyi planlıyor. Ortaya çıkan bir video, tarayıcıda nasıl çalışacağını gözler önüne seriyor.

Google, birkaç ay önce “Arama İçin Daire İçine Al” ismini verdiği yepyeni bir yapay zekâ özelliği tanıtmıştı. Çok sevilen bu özellik, Android’de ekrandaki istediğiniz bir şeyi daire içine alarak ya da ekran görüntüsü yoluyla aramanıza olanak tanıyordu. Birkaç gün önce yeni bir kestirme yoluyla iPhone’lara geldiğini bile görmüştük.

Şimdi ise bu özelliğin şirketin popüler tarayıcısı Chrome’a da gelebileceği ortaya çıktı. Özellik, sızıntılarıyla tanınan Leopeva64 isimli X kullanıcısı tarafından fark edildi.

Chrome ekranından istediğiniz bir kısmı Google Lens ile arayabileceksiniz

Arama İçin Daire İçine Al’a benzer bir işlevi Chrome’a getirecek bu yenilik, yakında göreceğimiz bir Google Lens güncellemesiyle kullanılma sunulabilir. Leopeva64 tarafından paylaşılan videodan nasıl kullanılacağını görebiliyoruz. Araç çubuğundaki Google Lens simgesine basıldığında imleç artı şeklini alıyor ve köşede bir kamera simgesi beliriyor.

Bunun ardından kullanıcılar, ekranlarındaki herhangi bir şeyi tıklama veya sürükleme yoluyla arama yapabiliyorlar. Tıpkı Arama İçin Daire İçine Al’da olduğu gibi belli bir bölümü mouse’unuz yoluyla seçebiliyorsunuz ve arama yapabiliyorsunuz.

Bunun ardından kenarda normalde Google Lens’te olduğu gibi küçük ekstra bir pencere açılıyor ve size bulunan sonuçlar gösteriliyor. Kullanıcının paylaştığı bu demo versiyonda nasıl sonuçlar gösterileceği yer almamış. Ayrıca seçtiğiniz bölümü daha net gösteren, diğer kısımları bulanıklaştıran bir tasarım detayı da var. Bunu, Android’in daire içine alarak arama özelliğinde de görmüştük.

Google’ın masaüstü kullanıcılarının çok işine yarayacak bu özelliği ne zaman getireceği konusunda henüz bir bilgi yok. Gelen bilgiler, marttan beri üzerinde çalıştığı yönünde. Yakında tanıtıldığını görebiliriz.