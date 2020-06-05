Yeni Nesil BMW X1, Kamuflajlı Bir Şekilde Görüntülendi

BMW’nin önümüzdeki dönemde görücüye çıkması beklenen yeni nesil X1 Serisi, kamuflajlı bir şekilde objektiflere yakalandı. Uygulanan kamuflaj nedeniyle aracın hatlarını belirgin olarak göremesek de bazı değişikliklerin göze çarptığını söyleyebiliriz.

Alman otomobil üreticisi BMW’nin bir süredir test edilen yeni nesil crossover X1 Serisi, Motor1 çalışanları tarafından görüntülendi. Görüntülerde yer alan yeni nesil BMW X1, objektiflere kamuflajlı bir şekilde yakalanmış olsa bile yeni modelde müşterileri bekleyen bazı büyük değişiklikler olabileceği anlaşılıyor. Bu değişiklikler, özellikle tasarım noktasında göze çarpıyor.

Bu noktada görüntüleri incelediğimizde BMW, mevcut modellere kıyasla yeni nesil X1’de daha küçük bir ızgara üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Bununla birlikte ızgaralar arasındaki açıklık da mevcut BMW modellerinden, özellikle de yeni 4 Serisi'nden daha küçük. Bu da şirketin yeni X1 Serisi'nde daha farklı bir tasarım tercih edeceği anlamına geliyor.

Yeni BMW X1 Serisi nasıl görünüyor?

Aracın yan taraflarına bakacak olursak burada göze çarpan herhangi bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Elbette bu noktada uygulanan kamuflajın neredeyse tüm hatları gizlediğini ve aracın hâlâ daha geliştirilme aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor.

Arka tarafa geçtiğimizde bagaj kapağının hemen üzerine yerleştirilmiş olan spoyler direkt olarak göze çarpıyor. Nispeten büyük sayılabilecek bu spoyler, arka tarafa doğru uzanıyor ve aracın üçüncü fren lambası bu büyük spoyler'in tam ortasına konumlandırılmış durumda. Hemen aşağı tarafa indiğimizdeyse yan tarafa doğru uzayan arka lambaları görebiliyoruz. Son olarak arka tamponda egzozları gösterecek herhangi bir deliğin yer almadığını da belirtelim.

Yeni X1 Serisi'nin mekanik detayları hâlâ daha net olarak bilinmiyor fakat ortalıkta dolaşan bazı söylentiler mevcut. Bu noktada sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre yeni nesil X1 ailesi, hibrit ve hatta şarjlı hibrit versiyonlarıyla birlikte piyasaya sürülebilir. Bu modellere ek olarak tasarımı biraz daha farklı ancak aynı temellere sahip tamamen elektrikli bir iX1 modelinin de tanıtılması bekleniyor.