Televizyon ve dijital platformlarda artan içerik tüketimi, izleme alışkanlıklarını da değiştirdi. Özellikle peş peşe bölümler halinde dizi izlemek, günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Bu alışkanlığın insan sağlığı üzerindeki etkileri ise bilim dünyasında giderek daha fazla araştırma konusu oluyor.

Yapılan yeni bir araştırma uzun süre aralıksız dizi veya film izleme alışkanlığının sadece olumsuz sonuçlar doğurmadığını ortaya koydu. Georgia Üniversitesi’nden uzmanların yürüttüğü çalışma, binge-watching olarak bilinen bu alışkanlığın stresle başa çıkmada yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre insanlar uzun süre boyunca kurgusal bir hikâyeye odaklandığında olayları daha net hatırlıyor ve zihinsel olarak bu hikâyelerle bağ kuruyor. Acta Psychologica’da yayımlanan araştırmaya göre bu durum günlük streslerden biraz uzaklaşmamıza ve zihnimizi toparlamamıza da yardımcı oluyor. Hatta bir oturuşta izlenen diziler ya da filmler zihinde daha kalıcı izler bırakıyor ve bu izler aslında insana psikolojik olarak destek oluyor.

Araştırmada binge-watching sınırı beş bölüm olarak belirlendi

Çalışmaya ise iki üniversiteden 300’den fazla öğrenci katıldı. Binge-watching eşiği, bir oturumda en az beş bölüm arka arkaya izlemek olarak belirlendi. Katılımcılar izleme alışkanlıklarına göre anketlerle değerlendirildi ve sonuçlarda, öğrencilerin izledikleri hikâyeleri uzun süre hafızalarında tuttukları ve hayal dünyalarında yeniden canlandırdıkları ortaya çıktı.

Araştırmacılar yine de bu sonuçların ‘herkes bol bol binge-watching yapsın’ gibi yorumlanmaması gerektiğini de belirtti. Herkeste aynı etkiyi göstermeyebileceğinin göz önünde bulundurulması gerektiği paylaşıldı.