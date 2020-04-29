Yeni Bir Çalışmaya Göre Et Yemek Akıl Sağlığını Geliştiriyor

ABD’de gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, son yıllarda daha da popülerleşen vegan ve vejetaryen beslenmenin akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu ortaya konuldu. Araştırmaya göre veganların depresyon ve anksiyete riski önemli ölçüde artıyor.

Vegan ve vejetaryen beslenme, son dönemde oldukça popüler hâle geldi ancak ABD’de yapılan bir araştırmaya göre vejetaryen veya vegan beslenme depresyon ihtimalini artırıyor olabilir.

Bitki temelli beslenen kişiler, akıl sağlığı için 2 kat daha fazla reçeteli ilaç alırken yaklaşık 3 kat daha fazla intiharı düşünüyor. 160 binden fazla kişinin incelendiği çalışmada her 3 vejetaryenden 1 tanesinin depresyondan veya anksiyeteden şikâyetçi olduğu ortaya çıktı.

Et yeme ve akıl sağlığı arasındaki ilişki:

Araştırmacılar, toplamda 160.257 katılımcının yer aldığı, akıl sağlığı ve et yeme arasındaki ilişkiyi inceleyen 18 araştırma üzerinde çalışmalar yürüttü. Araştırmacılar, veganların ve vejetaryenlerin kendilerine zarar verme ihtimallerinin, depresyon ve anksiyeteden muzdarip olma risklerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, et yemekten kaçınan insanların akıl sağlığı sorunları yaşadıklarının bir göstergesi olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, bu konunun farklı araştırmalarla da desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Alabama Üniversitesi'nden araştırmacılar, “Et tüketiminden kaçınanların depresyon, anksiyete ve kendine zarar verme riskleri önemli ölçüde daha yüksek. Gerçekleştirdiğimiz çalışma, psikolojik sağlık için etten kaçınmayı tavsiye etmiyor” dedi.

Alabama Üniversitesi’nde araştırmacı ve çalışmanın yazarlarından olan Dr. Edward Archer, “Vegan ve vejetaryen beslenmenin riskleri ve yararları yüz yıllardır tartışılıyor. Bizim çalışmamızın sonuçları, et yiyenlerin psikolojik sağlıklarının daha iyi olduğunu gösteriyor. Bulgularımızın, sağlıklı beslenmenin tanımı konusunda bazı etkileri olacaktır. Belli beslenme düzenlerinin riskleri ve faydaları değerlendirilirken akıl sağlığı da vurgulanabilir” dedi.

NHS Consultant'tan Aseem Malhotra, araştırmayla ilgili olarak attığı tweet'te “Genel olarak depresyon, anksiyete ve kendinize zarar verme riskinizi düşürmek istiyorsanız et yemelisiniz. Etik sebeplerden dolayı vegan veya vejetaryenseniz akıl sağlığınızı korumak için ekstra stratejiler uygulayın.”