KFC'den Veganları Çileden Çıkaracak Flaş Açıklama

KFC, 2 Ocak tarihinde vegan tavuk burger Quorn'u İngiltere'de satışa sundu ve birçok insan bu burgeri denemek için kuyruğa girdi. Genel olarak beğenilen burgerin satışında bazı aksaklıklar meydana geldi ve bu aksaklıklar veganları rahatsız edecek cinstendi. KFC'den yapılan açıklamaysa veganları gerçek anlamda çileden çıkarabilir.

Dünyaca ünlü tavuk restoranı KFC yakın zaman önce tamamen bitkisel ‘tavuk’ burgerini satışa çıkarmıştı. Bu devrim niteliğindeki vegan burger, kısa sürede vegan bireyler arasında yayıldı ve beğenildi. Hatta yapılan sokak röportajlarında vegan burger denetilen, vegan olmayan insanlar bile burgeri normal KFC burgerlerinden ayırt edemediklerini belirtmişlerdi.

Kısa sürede böylesine beğenilen burger ile ilgili rahatsız edici bir gerçek ortaya çıktı. İngiltere'deki bazı vegan müşteriler, KFC’nin vegan burger adı altında sattığı Quorn ürününün içinden tavuk eti çıktığını belirtti. KFC tarafından kabul edilen suçlama, ürünü deneyen ya da denemeyi düşünen veganları rahatsız etti.

Vegan etiketiyle satılan üründen tavuk çıktı:

Vegan yaşam tarzını benimsemiş, 25 yaşındaki Beth Hughes; Somerset Live’a yaptığı açıklamada aldığı Quorn ürününün içinden tavuk eti çıktığını belirtti. Hughes, siparişinin bulunduğu paketin yeşil beyaz renginden ve üzerindeki vegan ibaresinden yola çıkarak siparişinin vegan olduğuna emin oldu. Genç kadın, elinde bir tavuk burger bulunduğunu ancak bir ısırık aldıktan sonra fark etti.

Eline geçen ve bilmeden ısırdığı sipariş karşısında dehşete kapılan Beth Hughes, olayla ilgili yaptığı açıklamada vegan olma nedenlerinden bahsettikten sonra bunun KFC’ye olan ilk ve son ziyareti olduğunu sözlerine ekledi.

Benzer başka hatalar da yaşandı:

Bu yanlışlıktan muzdarip tek kişi Beth Hughes değildi. Yakın zamanda burgeri deneyen vejetaryen bir çift, yine aynı sorunu bildirdi. İki vegan burger sipariş eden çifte normal tavuk burger kutularında verilen ürünler ilk başta sorgulanmadı. Burgerini bitirdikten hemen sonra adam, henüz hâlâ burgerini yiyen kadına ürünün vegan olup olmadığı hakkında emin olmadığını belirtti. Ürünün vegan olmadığını anlayan kadın, burgerini fırlattı ve olaydan kısa bir süre sonra fiziksel olarak rahatsızlandı.

KFC sözcüsü olaydan hemen sonra yapılan yanlışlıktan dolayı özür diledi ve müşterilerin paralarını iade ettikten sonra vegan burgerleri evlerine ücretsiz olarak göndertti. KFC sözcüsünün Independent gazetesine yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Bu hafta yeni vegan burgeri denemeye gelenlere müteşekkiriz. Hata yapmış olduğumuz birkaç olay olduğunu biliyoruz. Bu hoş değil ve olanlar için gerçekten üzgünüz. Bizler insanız ve böyle bir yeniliğin 900 restoranda aynı anda yürürlüğe girmesi büyük bir başarı. Çalışanlarımız hâlâ bu yeniliğe alışmaktalar ancak tabii ki bu yapılan yanlışı doğru kılacak bir bahane değil. Benzer olayların yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”