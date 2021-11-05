Beyin Sarsıntısı, Kalıcı Duyma Bozukluğuna Yol Açabilir

Genellikle sporcularda ve askerlerde gözlemlenen beyin travmasının duyma problemlerine yol açtığı keşfedildi. Yeni bulgulara göre kafa bölgesine alınan bir darbe; konuşma seslerini ortam seslerinden ayırt edememeye yol açıyor. Askerlerin savaş alanlarında yaşadığı beyin travmalarının etkileriyse kalıcı olabiliyor.

Beyin sarsıntısı, kafa bölgesine alınan sert bir darbeyle herkesin yaşayabileceği bir durum olurken çoğunlukla profesyonel sporcuların ve askerlerin başına gelmektedir. Tedavi edilmediği zaman ciddi sonuçları olabilen beyin sarsıntısının bilinen semptomları arasında baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve kafa karışıklığı yer alıyor. Fakat araştırmacılar, beyin sarsıntısının aynı zamanda kalıcı duyma bozukluğuna da yol açabileceğini keşfetti.

Beynimizin dış dünyadaki sesleri algılamak için büyük bir çaba sarf ettiğini belirten sinirbilim profesörü Nina Kraus, meydana gelen beyin sarsıntılarının %15-20’lik bir oranının uzun zamanlı duyma sıkıntılarına yol açtığını ifade ediyor. Herhangi bir sesin kaynağını anlayabilmek için her iki kulaktan gelen sinyalin beyinde işlendiğini açıklayan Kraus; ses seviyesi, ses tonu, zamanlaması gibi özelliklerin ayırt edilebilmesi gerektiğini belirtiyor. Fakat beyin sarsıntılarının, sesin bu özelliklerinin beyin tarafından ayırt edilebilmesini büyük bir oranda engellediği gözlemlendi.

Beyin sarsıntısının etkileri on yıl boyunca devam edebiliyor:

Kraus’un ‘Brainvolts’ adlı laboratuvarı, beyin sarsıntısının duyma sürecini nasıl etkilediğini anlamak üzere 5 yıllık bir araştırma yürütüyor. Bu araştırma kapsamında test yapılan 500 sporcu, kısık sesli ortamlarda farklı sesleri ayırt edebiliyorlardı. Fakat sporcular, giderek yükselen seslerin arasındaki konuşma seslerini ayırt etmeye çalıştıklarında testte başarısız oldular. Araştırmacıların “gürültüye-gömülü-konuşma sesi” olarak adlandırdıkları bu testteki sesleri beyin fonksiyonları normal bireyler kolayca ayırt edebiliyordu. Beyin sağlığını test etmek için yapılan bu deneylerin önemine vurgu yapan Kraus, çoğu sporcunun beyin sarsıntısını birkaç hafta içinde atlattığını belirtiyor.

Askerlerin savaş alanlarında yaşadığı beyin sarsıntıları ise daha kalıcı olabiliyor. Irak ve Afganistan’daki savaşlarda bomba patlayan bölgelerde görev yapmış birçok genç Amerikan askerinin duyma şikayetleri olduğu belirtiliyor. Askerler muayene edilirken kulaklarında herhangi bir sıkıntı olmadığı, ancak patlayan bombaların beyin sarsıntısı yarattığı görüldü. Duyma şikayetleri olan askerler, konuşma seslerini ortam seslerinden ayırt edemiyor, kelimeler hızlı söylendiğinde anlam veremiyorlardı. Bazı askerlerde savaş alanında yaşadıkları beyin sarsıntısının yarattığı duyma problemi semptomlarının on yıllık bir sürenin ardından bile devam ettiği görülmüş. Kraus, yeni araştırmalarla birlikte bu alanda tedavi yollarını genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.