Araştırmacılar Açıkladı: Müzik, Beyin İçin En Büyük Egzersiz

Fiziksel aktivitelerin sağlığımıza olduğu kadar beyin için de yararlı olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Yeni bir araştırmaya göre müzik, beyinde fiziksel aktiviteyle aynı etkiyi gösteriyor. Buna ek olarak müzik yapmak, beyin için en büyük egzersizlerden biri olarak gösteriliyor. Fransa’da 37 gönüllü üzerinde yapılan testlerin sonuçları müzik sevgisine yeni bir boyut kazandırıyor.

Müzik, çoğumuzun hayatının ayrılmaz bir parçası. Üzgün, sıkkın, ya da mutlu hissettiğimizde duygularımızı katlayarak artırabilen müzik, aynı zamanda beyin için de mükemmel bir egzersiz. Yapılan yeni bir araştırmaya göre müzik dinlemek için yaptığımız işlere ara vermek, sonrasında daha kolay odaklanmamızı sağlıyor. ‘Neuroscience’ dergisinde yayınlanan bir araştırma tam olarak bunu ele alıyor.

Fransa’nın Nice şehrinde yer alan Bourgogne Franche-Comté Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, 37 gönüllüyle birlikte müziğin beyin üzerindeki etkisini inceledi. Gönüllüler, dokunmatik ekranlarda yanıp sönen hedeflere dokunmaya çalıştıktan sonra yarım saat boyunca odaklanma gerektiren ve beyni yoran aktivitelerde yer aldılar. Daha sonra gönüllülerden bir grup, testlere ara vererek yürüyüş ve bisiklete binmek gibi aktiviteler yaptı. Bir diğer grupsa bu arada müzik dinledi. Son grupsa bu arada hiçbir şey yapmadı. Aradan sonra tekrar yapılan testlerde sonuçlar şaşırtıcıydı.

Müzik dinlemek ve fiziksel aktiviteler beyin için jimnastik gibi:

Test arasında müzik dinleyen ve fiziksel aktivite yapan iki grup, son testte kayda değer ölçüde daha başarılı oldular. Üç grup da zihinsel olarak yorgunluk belirtisi hissetmediklerini belirtirken müzik dinlemeyen ve fiziksel aktivitede bulunmayan grup, son testte diğer iki gruba kıyasla kötü sonuçlar aldı.

Müziğin beyin üzerindeki olumlu etkilerini yansıtan bu araştırma gibi 2014 yılında TED-Ed tarafından yayınlanan videoda da müzisyenlerin beyninin müzik yaparken inanılmaz aktif olduğu bilgisi veriliyor. Aynı zamanda videoda müziğin beynin her bölgesini aynı anda çalıştırdığını ve bu nedenle beyin için en büyük egzersizlerden biri olduğu bilgisi de paylaşılıyor. Eğer zihnen yorgun ve odaklanamadığınızı hissediyorsanız en sevdiğiniz şarkılardan birini dinlemenin tam zamanı olabilir.

TED-Ed Türkçe altyazılı videosu: