Arc Uzay Aracı ile Tanışın: Tüm Kargoların Teslimat Süresi 1 Saatin Altına Düşecek

Arc isimli yeni uzay aracı, yakın gelecekte 225 kilograma kadar her türden kargoyu taşıyabilecek. Gelecekte yaygınlaştığı senaryoda da günlerce kargo bekleme devri sona erecek.

Los Angeles merkezli Inversion şirketi, çığır açacak yeni uzay aracı Arc’ı tanıttı. Bu yepyeni araç, 225 kilograma kadar yükü dünyanın herhangi bir noktasına bir saat içinde ulaştırabilecek. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Justin Fiaschetti, Arc’ın yörüngede beş yıla kadar hazır bekleyebileceğini ve ihtiyaç halinde otonom şekilde yeryüzüne inerek kritik malzemeleri hızla teslim edebileceğini açıkladı.

2021’de kurulan Inversion, kısa sürede dikkat çekici ilerleme kaydetti. İlk test aracı “Ray”, SpaceX’in Ocak ayında gerçekleştirdiği Transporter-12 görevinde uzaya çıktı. Her ne kadar kontrollü bir iniş yapamasa da Ray görev boyunca yörünge değiştirme ve yazılım testleriyle şirketin teknolojisine güven sağladı.

Arc nasıl çalışıyor?

Arc'tan kısaca bahsetmek gerekirse iniş için piste ihtiyaç duymayan ve paraşüt sistemiyle güvenli şekilde yeryüzüne inebilen bir uzay aracı olarak tasarlanmış durumda. Zehirli olmayan yakıt sistemi sayesinde araç indiği anda askerler veya ekipler tarafından da güvenle erişilebiliyor.

Askerî kullanım tarafında ise kritik anlarda ilaç, insansız hava araçları veya hayati teçhizat taşımak planlanıyor. Şirket, hâlihazırda Arc’ın tam ölçekli prototipini ürettiğini ve 2026 yılı sonunda ilk görev için hazır olmayı hedeflediğini söylüyor. Eğer Inversion bu hedefi tutturursa; sadece önemli görevlerde değil, lojistik anlamında da günlerce kargo bekleme devri yavaş yavaş sona erebilir.