Arkadaşınızla küçük bir iddiaya girdiniz ve elinizdeki madeni parayı yuvarlayarak havaya attınız. Yere düştüğünde paranın üst yüzünde yazı mı, tura mı olduğunu tahmin ettiniz. Peki bu parayı 100 kez arka arkaya havaya attığınızı düşünürsek 100’üncü atışınızda dahi o paranın yazı ya da tura gelme ihtimalinin %50 olduğunu biliyor muydunuz?

4-8-15-16-23-42 sayılarının geçtiğimiz haftanın şanslı sayıları olduğunu söylediğimizde buna inanırsınız değil mi? Ancak bu sayıların 10-11-12-13-14-15 olduğunu söylesek bu pek de inandırıcı gelmez, hatta dalga geçtiğimizi bile düşünebilirsiniz.

Oysaki bu iki sayı kombinasyonunun tutma olasılığı birebir aynı!

Hayatımızın her anında karşımıza çıkan olasılık kavramını inceleyelim.

Webtekno zaman makinesine biniyor ve ortaokul yıllarımıza ışınlanıyoruz. Dersimiz matematik ve elbette konumuz; olasılık. Olasılık en temel şekilde; bir durumun gerçekleşmesi ihtimalinin ne kadar olduğunu gösteren ifadedir.

Bir olayın veya durumun gerçekleşmesi olasılığı en iyi ihtimalle %100 yani 1 iken; en kötü ihtimalle %0 yani 0’dır. Yani olasılık 0-1 arasında değişen oranlarla ifade edilir.

İngilizcede “lottery”den dilimize “loto” şeklinde geçmiş piyango anlamına sahip kelimeyi duyduğunuzda kafanızda topların dönmeye başladığını biliyoruz.

Evet, Sayısal Loto ya da Süper Loto gibi şans oyunlarını kastediyoruz. Sayısal Loto da Süper Loto da şanslı 6 sayının yan yana gelmesiyle kupon sahibini zengin edecek şans oyunlarıyken bunların birbirinden farkı ne olabilir?

Sayısal Loto'da 1’den 49’a kadar sayıları kutucuklara yerleştirebiliyorken Süper Loto'da bu skala 1’den 54’e kadar genişliyor. Aslında yalnızca 5 sayılık bir fark gibi görünse de Sayısal Loto'da şanslı sayıları tutturma ihtimaliniz neredeyse 2 kat daha yüksek.

Peki gelelim asıl sorumuza; elimize aldığımız kupon kağıdına ardışık ilerleyen sayılar yazdığımızda bu kuponun hayatımızı değiştirme ihtimali var mı?

Sayısal Loto’nun 1244. hafta çekilişinde enteresan bir olay gerçekleşmişti (Aslında istatistik bilimi için enteresan değil).

14 Ağustos 2019'da gerçekleşen bu Sayısal Loto çekilişinde neredeyse herkesin kafasını karıştıran o soru işareti giderilmiş oldu. O hafta çekilen 6 sayının 1-34-35-36-37-38 olması yani ardışık 5 sayının art arda gelmesi herkesin dikkatini çekmişti. Bu altı sayıyı tahmin edebilen bir talihli olmadığı için 10 milyon 261 bin 629 lira devretmişti.

Tavla oynarken herhangi bir zarı attığınızda 6 gelme ihtimalinin çok az olduğunu düşünürken zarın 2 gelmesinin daha kolay olduğunu düşünebilirsiniz. Oysaki bu ikisinin gelme ihtimali birbirinden hiç de farklı değildir. Tabii tavla oynadığınız arkadaşınızın zarları tutmadığından eminseniz!