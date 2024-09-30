Arılar belki de en çok korktuğumuz böcek türleri arasında olabilir. Çünkü onlar hiç beklenmedik bir anda vücudumuzun herhangi bir yerini sokabilir. Devamını biliyorsunuz şişlik ve dayanması güç bir acı…

Ancak merak edilen nokta arıların neden sokma eğiliminde olduğudur. Ayrıca soktukları yer neden bu kadar şişer ve acır?

Gelin, tüm bu soruların cevabını verelim.

Bal arıları, büyük koloniler hâlinde yaşayan sosyal böceklerdir.

Onların sokma davranışının en temel sebebi, koloniyi korumak istemeleridir. Yani bunu bir bakıma, savunma mekanizması olarak yaparlar. Bu sebeple bir bal arısı yuvası rahatsız edildiğinde, tüm işçi arı kovanı davetsiz misafire saldıracaktır.

Arılar; kuş, herhangi bir hayvan veya insan fark etmeksizin kendilerini rahatsız eden her canlıyı sokma eğilimindedir. Ayrıca bir bal arısının sokması, diğer arıları tehlikeye karşı uyaran alarm feromonları salgılar ve bu da onları bir sokma çılgınlığına sürükler.

Öte yandan dişi işçi arılar, kovanı sokarak koruyan bal arılarıdır.

Arı, 14 günlük olduğunda vücudu bir zehir kesesiyle dolar. Ayrıca onların bir diğer ilginç özelliği, iğnelerinin dikenli olmasıdır. Onlar bir canlıyı sokmaya karar verdiklerinde, bu dikenli iğneleriyle karşılarındakinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmezler.

Yine ısırdıkları canlının derisinin kalınlığına bağlı olarak, iğnelerinin deriye takılma olasılığı yüksektir. Bu sebeple bir işçi arı insanı veya kalın derili bir canlıyı soktuğunda iğnesini geri çekemez ve sonrasında iğneyi, kurbanının derisine saplamış hâlde bırakmak zorunda kalır.

Bir bal arısı sizi sokmuş, iğnesini cildinizde bırakmış olsa bile bu acı verici süreç hâlâ bitmemiştir.

Çünkü arının iğnesi, ilk sokmadan itibaren 10 dakikaya kadar kurbanına zehir enjekte etmeye devam eder. Bu sebeple çekilen acı, dakikalar çektikçe katlanarak artmaya devam eder. Ayrıca arı zehrine alerjisi olan kişilerde durum daha da kötüleşebilir.

Eğer bir arı tarafından sokulursanız yapmanız gereken ilk şey, arının vücudunuzda kalan iğnesini çıkarmak olmalıdır. Devamında ağrıyı ve şişliği kontrol altına almak için o bölgeye buz koyabilirsiniz.

Özetle arı sokmaları oldukça acı verir çünkü bu sayede apitoksin ismi verilen zehirlerini açığa çıkarırlar. Aynı zamanda bu zehir, sokma bölgesinde şişmeye ve ağrıya neden olan bileşikleri içerir.

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