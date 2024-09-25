Arılar genel olarak pek de hoşlanmadığımız canlılardır. Tek amaçlarının etrafta vızıldamak ve bizi sokmak olduğunu düşünürüz. Ancak durum hiç öyle değil. Arılar, tahmin ettiğimizden çok daha yararlı canlılar.

Öyle ki arılar olmasaydı Dünya’nın düzeni yerle bir olurdu. Hatta insanlığın sonu bile gelebilirdi. “Nasıl yani?” dediğinizi duyar gibiyiz.

Gelin, arıların önemine bakalım.

Arıların neslinin tükenmesi; bitkileri, hayvanları, coğrafyayı, tekstili, yakıt bulunabilirliğini ve elbette insan yaşamını doğrudan etkiler.

Bazı bitkiler rüzgâr ile tozlaşır fakat bu oran yeterli değildir. Böcekler ise dünyadaki birincil tozlaştırıcılardır. Arılar, böcek türleri arasında en etkili olanlarıdır. Yani arıların olmadığı bir dünyada mahsul üretiminde büyük bir düşüş yaşanırdı ve birçok meyve ve sebzeye istenildiği zaman ulaşmak çok mümkün olmazdı.

Arıların yokluğundan, belirli bitki türlerine bağımlı olan otçul hayvanlar da etkilenirdi. Örneğin et ve süt kaynağı olan sığır ve inekler, yiyecek bulamayacak ve böylece insanların temel olan bu iki gıdayı tüketmesi çok zor olacaktı.

Ayrıca otçul popülasyonun azalması sebebiyle, üçüncül elçiller hemen zarar görmeye başlayacaktı. Bu senaryodan yararlanan tek canlılar ise kartallar, kuzgunlar veya akbabalar gibi leş yiyiciler olacaktı.

Hem yakıt hem de yemeklik yağ olarak kullanılmak için yetiştirilen kanola, büyük oranda tozlaşmaya bağımlıdır.

Yine biyoyakıt üretmek için de kullanılır. Eğer biyoyakıt üretimi durursa, tamamen fosil yakıtlara bel bağlamak zorunda kalınır ve bu da çevre üzerinde çok daha fazla bir baskıya sebep olur.

Öte yandan pamuk, büyük oranda tozlaşmayla elde edilir. Arıların ortadan kaybolması, pamuk üretiminde büyük bir gerilemeye yol açar. Çünkü kıyafet seçimleri büyük oranda azalır.

Bunların yanı sıra arıların yok olmasıyla birçok bitki yetişemeyeceğinden otlar çoraklaşır ve büyük ölçekli çölleşmeler meydana gelir. Heyelanlar ise birçok bölgeyi yok eder. Sonuç olarak Dünya’da yer yerinden oynar.

Gıda ürünlerinin üretimi oldukça azalacağından, dünya çapında bir kıtlık yaşanır.

Açlık ve yoksulluk artış gösterir. Suyun tutulması için gerekli olan ağaçlar kuruyacağından, tatlı sular da azalmaya başlar. İnsanlar, daha az su ve azalan gıda sebebiyle açlık ve susuzlukla mücadele etmek zorunda kalır.

Özetle arıların yok olması; bitkiler, hayvanlar, yakıt, giyim ve topografyayı oldukça olumsuz etkiler. Nihayetinde de insanlığın sonu gelir. Yani bu canlılar, dünya üzerinde hayati bir öneme sahiptir.

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