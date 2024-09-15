Yeni araştırma, çocukluk ve gençlik dönemindeki arkadaşların genetik yapılarının kişisel sağlık risklerini nasıl etkilediğini ortaya koydu.

Yeni bir araştırma, çocukluk ve gençlik dönemindeki arkadaşların genetik yapılarının, kişisel sağlık risklerini etkileyebileceğini ortaya koydu. Rutgers Üniversitesi'nden bilim insanları, bu bulguların nasıl bir etkiye sahip olduğunu anlamak amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Rutgers Üniversitesi'nden araştırmacılar, İsveç'teki 650,000'den fazla sağlık kaydını inceledi. 17 ila 30 yaş aralığındaki bireyler ve ailelerinin sağlık bilgilerini analiz ederek genetik risk skorlarını belirlediler.

Okul çevresindeki genetik yatkınlıklar sağlık risklerini etkiliyor

Araştırma aynı okul arkadaş grubunda bulunan kişilerin genetik risk profilleri ile sağlık sorunları arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde inceledi. Elde edilen veriler, okul arkadaşlarının genetik yatkınlıklarının kişisel sağlık risklerini etkileyebileceğini ve bu etkinin özellikle madde kullanım bozukluklarında %59 oranında bir artışa neden olabileceğini gösterdi. Aynı zamanda, yerel topluluk üyelerinin genetik risk profilleriyle de benzer etkileşimler gözlemlendi.

Araştırmanın bulguları, arkadaş çevresinin genetik yapılarına göre sağlık risklerinin değişebileceğini ortaya koyuyor. Özellikle genetik riskler henüz kendini göstermemiş olsa bile, arkadaşların genetik yatkınlıkları, kişisel sağlık risklerini etkileyebilir.

Bu durum bireysel sağlık risklerinin sadece kişisel genetik yapıya değil, çevredeki insanların genetik özelliklerine de bağlı olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu genetik etkilerin sağlık teşhis ve tedavi yöntemlerini nasıl geliştirebileceğini araştırmak üzere daha fazla çalışma yapmayı planlıyor.