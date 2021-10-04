Arkadaşını Öldüren TikTok Fenomeni, Kefaletle Serbest Kaldı

TikTok'ta 1.6 milyon takipçiye sahip olan Mary Anne Oliver-Snow isimli bir fenomen, Batman evreninin kötü karakterlerinden Penguin’i canlandırmaya çalışırken arkadaşını öldürdü. 20 bin dolar kefaletle serbest bırakılan genç fenomen, "Sarhoştuk, eğleniyorduk..." ifadeleriyle kan dondurdu.

Son yılların açık ara en popüler sosyal medya platformu olan TikTok, bu kez daha önce benzerine rastlamadığımız bir olay ile gündemde. Gerçek ismi Mary Anne Oliver-Snow olan ve TikTok'ta "Yandere.freak" olarak bilinen bir fenomen, Batman filmindeki Penguin isimli karakteri canlandırmaya çalışırken bir arkadaşını öldürdü. Bunun üzerine yargılanan ve 20 bin dolar kefalet bedelini ödeyerek serbest bırakılan TikTok fenomeninin paylaşımlar yapmaya devam etmesi ise "Bu kadar da olmaz!" dedirtti.

Edinilen bilgilere göre Penguin’i canlandırmaya çalışırken alkol etkisindeydi. Helen Rose Hastings isimli arkadaşı da fenomenin yanındaydı. Elindeki silahın patlaması üzerine Hastings'i vuran 1.6 milyon takipçili fenomen, polise verdiği ifadesinde ise adeta kan donduran ifadeler kullandı.

"Sarhoştuk, eğleniyorduk"

Yaşanan olay üzerine gözaltına alınan TikTok fenomeninin; verdiği ifade sırasında "Gotham’ı izliyorduk ve sarhoştuk, eğleniyorduk..." ifadelerini kullandığı belirtildi. Yaptığımız son incelemelerde, TikTok fenomeninin konuyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmadığını ve hayatını kaldığı yerden sürdürmekte olduğunu görüyoruz...