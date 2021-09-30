Bedirhan Coşkun isimli bir vatandaş, TikTok'ta yaşanan rezaletlere bir yenisini ekledi. Topladığı tonlarca fındığın içerisine girerek "yüzen" ve kendince eğlenen vatandaşın paylaştığı video, en az 2 milyon kullanıcı tarafından izlendi. Söz konusu videonun viral olması üzerine Coşkun hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin gündemine oturan olaylar arasında, sosyal medya platformları üzerinden servis edilen bazı "iğrenç" görüntüler yer alıyordu. Bazı kendilerini bilmezler et, süt, salça ya da üzüm gibi gıda maddeleri üzerinden yaptıkları şeyleri marifet gibi özellikle de TikTok'a yüklüyor, daha sonra bu olaylar infial yaratıyordu. Şimdi yine böyle bir durum gerçekleşti...

Bu kez Ordu'da yaşadığı öğrenilen bir vatandaş, topladığı fındıkları bir alanda biriktirerek bunların içine girdi. Kendince eğlenen ve fındıkların arasında yüzüyor gibi yapan vatandaş, yaptığı bu sağlıksız hareketi TikTok aracılığıyla paylaştı. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan görüntüler, vatandaşın tepki göstermesine yol açtı.

İşte en az 2 milyon kişinin izlediği o görüntüler

TikTok'taki kullanıcı adından gerçek isminin Bedirhan Coşkun olduğu anlaşılan vatandaş, fındıklar içerisinde kendince eğleniyordu. 22 bin 400'den fazla takipçisi bulunan adam, TikTok hesabının açıklama bölümüne ise "Takipte kalın güzel videolarımız olacak." yazmıştı. İnsan ister istemez, böyle olacaksa hiç olmasın diyor...

Yaşanan olay ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Üstelik daha önce yaşanan benzer durumlarda Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçmiş, videolara malzeme edilen gıdaların büyük bir bölümünün imhasına karar vermişti. Bu olayda da benzer bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bedirhan Coşkun isimli fındık üreticisi vatandaş hakkında soruşturma başlattı...