Kullanım alanı her geçen gün genişleyen yapay zekâ, bu sefer de ilaç alanına el attı ve dünyada ilk kez obsesif kompulsif bozukluğa sahip hastalar için yapay zekâ tarafından bir ilaç geliştirildi. Bu ilaç, ayrıca insanlarla da test edilecek.

Her geçen gün biraz daha gelişen ve kullanıldığı alanlar biraz daha genişleyen yapay zekâ, bu sefer de ilaç alanına el attı. Dünyada ilk defa yapay zekâ tarafından obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların tedavilerinde kullanılabilecek bir ilaç geliştirildi. Yapay zekânın da yardımıyla gelecekte ilaç geliştirmenin daha hızlı ve daha verimli hale geleceği tahmin ediliyor.

Euroean Pharmaceuitical Review’da yer alan habere göre insan yapımı olmayan ilk ilaç molekülü DSP-1181, birinci aşama klinik deneylere girdi. İlacı geliştiren yapay zekâ ise Japonya’dan Sumitomo Dainippon Pharma ve Birleşik Krallık’tan Exscienta tarafından geliştirildi. İki şirket tarafından geliştirilen bu yapay zekâ, geliştirmesi normalde 5 yıl süren bileşeni sadece 12 ayda geliştirmeyi başardı.

Yapay zekâ ile geliştirilen ilaç

Sumitomo Dainippon Pharma yöneticisi Toru Kimura, “Bu klinik çalışmayı başarıya ulaştırmak için çok çalışacağız. Bu sayede hastalar olabilecek en kısa sürede yeniliklerden faydalanabilecek” ifadelerini kullandı. İlacın algoritmalarla geliştirilmesi, yapay zekânın incelemeyi herhangi bir insandan çok daha hızlı yapabilmesini de sağlıyor.

Exscienta yöneticisi Prof. Andrew Hopkins, BBC’ye verdiği röportajda “Doğru molekülü bulmak için milyarlarca karar almak gerekiyor ve bir ilacı düzenlemek oldukça büyük bir karar. Ancak algoritmaların güzelliği tarafsız olmaları, bu sayede herhangi bir hastalık için kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ, sağlık alanında ilaç dışında da kullanıldı ve hatta bazı noktalarda doktorlardan daha iyi bir performans da sergiledi. Nature’da yayınlanan bir makaleye göre algoritmalar kullanan bir bilgisayar modeli, meme röntgenlerini okumada bir radyologdan daha başarılı oldu. Ancak yapay zekânın doktorlardan daha kötü performans sergilediği alanlar da bulunuyor dolayısıyla halen tam olarak gelişmiş diyemeyiz.