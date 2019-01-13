Aselsan, Aldığı 50.2 Milyar TL'lik Siparişle Rekor Kırdı

Savunma sanayisinin yerlileşme konusundaki ilerlemesine çok büyük katkıda bulunan Aselsan, 2018 yılında aldığı siparişlerle bir rekora imza attı. Böylece siparişlerde, bir önceki yıla göre %35 oranında bir artış sağlandı.

Savunma sanayisinin en önde gelen isimlerinden olan Aselsan, her sene bir önceki yıla göre hızlı bir büyüme gerçekleştiriyor. Ülkemizin yerli üretime geçiş sürecine en büyük katkılardan birini sağlayan şirket, 2018 yılında tam 9.2 milyar dolarlık siparişle büyük bir rekora imza attı.

Aselsan 2017 yılı içerisinde yaklaşık 6.8 milyar dolarlık sipariş almıştı. 2018 yılında elde ettiği başarı ile %35'i aşan bir grafik yakaladı. Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kaval, savunma sanayisinin yerlilik oranı bakımından henüz yüzde yüz kapasiteye ulaşamadığını ancak bundan 15 sene önce %20 olan katkının şu an %65 civarlarında olduğunu belirtti. Kaval, hedefin mümkün olan en kısa sürede %100 kapasite ile yerli üretime geçmek olduğunu fakat gelinen noktanın da oldukça iyi bir ilerleme olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz günlerde bir lisede konuşma yapan Aselsan Genel Müdür Yardımcısı, Aselsan'da Strateji ve Teknoloji Yönetim Birimi olduğunu ve bu birimin yeni teknolojiler üzerine yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Yapay zekanın önemini ve gelecekteki yerini vurgulayan Kaval, Aselsan'da konu üzerine çalışan bir ekip olduğunu, geleceğin teknolojileri üzerine şimdiden çalışmalar yaptıklarını ifade etti.