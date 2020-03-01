Türk Silahlı Kuvvetleri, silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) İdlib savaş bölgesinde sık sık kullanıyor. Aselsan tarafından üretilen KORAL sistemi sayesinde çok sayıda hedef etkisiz hale getirildi. Bugünse KORAL sayesinde Ruslara ait 2 hava savunma sistemi de vuruldu. Peki Aselsan tarafından üretilen bu araçlar hedefe görülmeden nasıl yaklaşabiliyor? İşte Türk yapımı KORAL hakkında bilmeniz gerekenler.

Silahlı insansız hava araçları Suriye’nin İdlib bölgesinde oldukça sık kullanıyor. Bu hava araçları çok sayıda hedefi vurdu hatta bunlardan ikisi Rus yapımı hava savunma sistemi oldu. Uzmanlara göre hava savunma sistemlerini vurabilmek çok zor ve dünyada hava savunma sistemlerini vurabilen teknolojilerin pek örneği yok. Bu noktada uzmanlar bu duruma “avcısını vuran av” benzetmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk askerlerine yapılan saldırının ardından karşı güçlere ait 2 hava savunma sisteminin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Etkisiz hale getirilen hava araçlarından birisi BUK (SA-17) diğeri de Pantsir S1 (SA-22) olduğunu söyledi. Vurulan hava araçlarının etkisiz hale getirildiği esnada hala radarlarının aktif olduğu gözden kaçmadı. Peki bu nasıl oldu?

KORAL’ın, hava savunma sistemlerini aşmasına yardımcı olacak bir cihazı var. KORAL’ın içinde bulunan bu cihazlar elektronik karıştırma yaparak radarları kör edebiliyor. Aselsan tarafından üretilen KORAL, düşman radarlarına elektronik sinyal göndererek radarların körleşmesine neden oluyor. Görünürde radarı aktif oluyor fakat gelen elektronik sinyallerden dolayı yaklaşan hava araçlarını göremiyor.

Karıştırma ve köreltme sistemleriyle donatılan C-160-D uçağı da elektronik taarruz platformu olarak kullanılıyor. SİHA’ların içinde bulunan mini akıllı mühimmatlar Roketsan tarafından üretilmiştir. Hedefler bu roketler sayesinde etkisiz hale getiriliyor. MAM-C ve MAM-L bombaları yaklaşık 8.000 metre yükseklikten hedefe bırakılarak atış gerçekleştiriliyor. Bu sayede Aselsan tarafından üretilen KORAL, İdlib bölgesinde vurulması oldukça zor olan hava araçlarını etkisiz hale getirmeyi başardı.