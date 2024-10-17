Olduk olası yollarda asfalt görüyoruz. Dünyanın her yerinde de kullanılan bu malzeme, yolları düzeltmekle kalmıyor; tabiri caizse yağ gibi akmasını sağlıyor.

Peki ilk olarak asfaltı kullanmak kimin, neden aklına geldi?

İlk olarak nasıl kullanıldığını duyunca biraz şaşırabilirsiniz…

Asfalt, 5000 yıldan daha uzun bir geçmişe sahip.

İlk kez Mezopotamya'da M.Ö. 625’te, Babil'in yollarında kullanılan asfalt, o dönemlerde doğal depozitlerden elde edilerek geçirimsiz kaplama ve harç malzemesi olarak işlev görmüştü. Günümüzde de asfalt, yüksek performansı ve çevre dostu uygulamaları ile yol yapımının vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam ediyor.

Henüz yeni sansak da aslında asfaltın tarihi, antik çağlara kadar uzanıyor. Mezopotamya'da Ninive, Lagash ve Babylon gibi şehirlerde bitümden yapılan ürünler bulundu. Daha da garibi ise Antik Mısır’ın mumyaların hazırlanmasında bitüm kullanırken İncil'de de bu malzemenin çeşitli kullanımlarına dair kanıtlar bulunmuştur.

Yani Mısırlılar, yol için kullandığımız asfaltı o dönemlerde mumyalama işlemi için de kullanıyordu.

Ülkemizde asfalt uygulamaları ise Osmanlı döneminde, Fransızlardan alınan destekle başladı ve penetrasyon makadam kaplama yöntemiyle kullanıldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında devralınan yol ağı büyük oranda onarıma muhtaç durumdaydı. 1929’da çıkarılan Şose ve Köprüler Kanunu ile asfalt yol yapımına yönelik ilk adımlar atıldı, 1940’larda yol ağı planlı bir şekilde genişletildi.

Asfalt kaplamalı yolların oranı 1950 yılında yalnızca %3’ken, bu oran zamanla artarak 1980’de %80’lere ulaştı. 1970’lerden itibaren çok şeritli ekspres yolların yapımına ağırlık verildi, bu dönemde bitümlü sıcak karışım asfalt kullanımı da yaygınlaşmıştı. 1990’larda ise ağır taşıt trafiğine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla polimer modifiye bitüm kullanımı başladı.

Görüldüğü gibi asfalt, bugün yalnızca bir inşaat malzemesi olarak kullanılsa da ulaşım ve iletişimin gelişiminde de önemli bir role sahip.

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