Yolda yürürken, araba kullanırken kısacası her dışarı çıktığımızda ayağımızın altındaki asfaltın neden sadece siyah olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Son yıllarda kırmızı mastik asfalt gibi farklı çeşitlerle karşılaşsak da genelinin siyah olmasının tabii ki bazı nedenleri var.

Avantaj da sağlayan bu rengin neden pek değişmediğini merak edenleri içeriğimize alabiliriz.

Asfaltın siyahlığının sebebi bileşeninden geliyor

Asfalt yolların siyah olmasının başlıca nedeni, asfaltın ana bileşeni olan bitüm. Kırılmış taş, kum ve çakıl karışımıyla birleşen bitüm, petrolün bir yan ürünü olarak ortaya çıkıyor.

Yoğun, yapışkan yapıdaki bitüm, aslında asfaltı bir arada tutan ana malzeme olup doğal olarak koyu siyah renginde. Yani yolların siyah olması aslında kullanılan bu maddenin rengine bağlı.

Bitümün siyah olmasının bir diğer avantajı ise güneş ışığını emme kapasitesinin yüksek olması. Bu da asfaltın gün içinde hızla kurumasına yardımcı oluyor, özellikle yağmur sonrası yolların daha çabuk kullanılabilir hâle gelmesini sağlıyor.

Siyah, güneş ışığını en fazla emen renk

Bu durum asfaltın gündüz saatlerinde ısınmasına neden oluyor, bu da bazı avantajlar sağlıyor. Isınan asfaltın kış aylarında donma riskini azaltıyor. Ancak yaz aylarında asfaltın fazla ısınması ise sürücüler ve yayalar için zorlayıcı olabiliyor.

Buna rağmen asfaltın dayanıklılığı ve sürüş güvenliği açısından siyah, bir tercih sebebi oluyor.

Asfaltın rengi değişir mi?

Son yıllarda, farklı renklerde asfalt yollar yapılmaya başlanmış olsa da siyah hâlâ en yaygın olanı. Farklı renklerin tercih edilmesi, çevresel faktörler ya da estetik kaygılardan kaynaklanıyor. Ancak siyah asfaltın maliyeti ve uygulama kolaylığı, diğer seçeneklere göre avantaj sağlamaya devam ediyor.

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