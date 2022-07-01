Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de geçerli olacak yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret, yılın geri kalanında 5.500 TL olarak belirlendi.

Ocak ayında zamlanan asgari ücret, yükselen enflasyon ve döviz nedeniyle artan yaşam maliyeti karşısında etkisiz duruma gelmişti. Uzun haftalardır Türkiye gündeminde olan asgari ücrete ikinci zammın yapılması konusu, bugün en sonunda netliğe kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti duyurdu. Türkiye’de geçerli olacak yeni asgari ücret net 5.500 TL olarak belirlendi. Yani asgari ücret, bu yılın başına göre %30, geçtiğimiz yıla göreyse %94,62 zamlanmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekildeydi:

"Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek"

"Bilindiği gibi Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği programı uygulamaktadır. Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşının bozduğu ekonomi nedeniyle yeni bir durumla karşı karşıya geldik. Enflasyon tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Fiyat artışlarının oranları değişik olsa da ekonomik işleyişe etkisi aynıdır. Bu anlayışla her gelişmeyi yakından takip ederken asıl dikkatimizi kendi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.

Kamu çalışanlarımızın emeklilerimizin maaşlarına yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı artışı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin kayıplarını telafi etmeyi uygun gördük. Komisyonu toplantıya çağırdık. Yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Yeni asgari ücret Temmuz ayından itibaren yüzde 25 oranında ara artış yapıyoruz. Yeni asgari ücret net 5500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere 100 lira destek verecektir. Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Asıl asgari ücret yılbaşında gerçekleşecek. Yılbaşında devreye aldığımız asgari ücret kadar gelirin vergi dışında kalması nedeniyle kamu çalışanlarına bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe elindeki imkanları milletin her bir ferdiyle paylaşmayı sürdürecektir."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir

"Bütün kamu çalışanları da aşağı yukarı ortalaması 350 lira bir gelir elde edecektir. Sadece işçilerimizle sınırlı kalmayan artışın sayın Cumhurbaşkanımızın sosyal ilke çerçevesince çalışanları korumanın yansıması şeklinde altını çizmek isterim."

Yeni asgari ücrete gelen tepkiler: