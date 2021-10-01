Aşılama ile Birlikte Sahip Olabileceğimiz 4 Özellik(!)

Son dönemde koronavirüs pandemisiyle başa çıkmak için en büyük umutlarımızdan biri aşılar. Öte yandan hem ülkemizde hem de dünyada azımsanmayacak kadar çok sayıda aşı karşıtı var. Peki aşı karşıtlarına göre aşılandığımızda ne oluyor?

Hem ülkemizde hem de dünyada pandemiden bıkmış, bezmiş milyonlarca kişi var. Bu pandemiyi artık geride bırakmak için en büyük umutlarımızdan biri ise aşı. Geçmişte olduğu gibi bugün de aşılara karşı olan, aşılanmaya tepki gösteren insanlar var.

Aşı karşıtlarının elbette kendilerine göre çeşitli iddiaları var. Bu iddiaların gerçeklikten ne kadar uzak, ortaya atılan argümanların ne kadar hatalı olduğuna dair pek çok çalışma ve açıklama bulunuyor olsa da iddiaların bazıları daha ilk duyduğunuz anda kendi kendini çürütüyor. Aşılama sonucu "kazanacağımız" iddia edilen bazı özellikler ise şöyle:

Agalarla Iron Man olma keyfi:

"Aşılarda mikroçip var, işin arkasında ise Bill Gates"

Kişilere mikroçipler takılacak ve bu mikroçiplerle her hareketleri takip edilecek, toplum kontrol altına alınacak diyenlerin iddiası bu şekilde. Açık ara en çok duyulan iddia olan Bill Gates iddiasını daha da renkli hale getirmek isteyenler "Artık Gates de kabul edildi perde arkasına geçecek, illuminati olacak" falan diyorlar. Yeterince aşı yaptırmamız durumunda topladığımız mikroçipler ve nano parçalarla belki de Marvel çizgi romanlarında illuminati diye bir ekip kuran Tony Stark olabiliriz.

X-Men'den Mystique olalım: Genetik modifikasyon becerisi

"Aşılar genetiğimizi bozuyor, DNA'mız ile oynuyor"

mRNA teknolojisinin aşılarda kullanılması ile birlikte "gelip DNA'mızla oynuyor aşı, bozuyor hep genlerimizi" diyenler türedi. mRNA koronavirüsün dikensi çıkıntılarının kopyalarını üretiyor, vücudumuz da bu yapıları nasıl yok edeceğini öğreniyor. Yoksa mRNA bir defa hücre çekirdeğinin dışında kalan bir yapı. DNA'larımız ise hücre çekirdeğinin içinde. Yani öyle aşı oldum DNA'm bozuldu falan gibi şeyler gerçek değil. Gen yapımızı değiştirebilecek olsak.

Bomba gibiyiz, saatli bomba

"Şimdi belki belli olmuyor ama yan etkileri gelecekte çıkacak"

Aşının etkilerinin gelecekte ortaya çıkacağı, bugün gözlemlemediğimiz sonuçların gelecekte canımızı yakacağı iddiası. Bu konu geliştirilmiş bir hipotez olmasa da aşıların yan etkileri öyle üç beş sene sonra çıkmaz. İddialarda bulunanların önemli kısmı da bilimi çarpıtıyor. Nedensellik ile korelasyon farklı şeylerdir. Havuza düşerek boğulma sayısıyla Nicholas Cage filmlerinin sayısı arasında da korelasyon vardır ama biri ötekinin nedeni değildir. Gelecekte bir anda bambaşka canlılara dönüşmeyeceğiz, zombi olmayacağız.

Magneto olmayalım mı?

"Aşılar bizi manyetik yapıyor."

Bir diğer komplo teorisi, koronavirüs aşılarının insanları manyetik hale getirdiğini iddia ediyor. Özellikle TikTok'ta bazı kişilerin vücutlarına nesneler yapıştırarak çektiği videolar uzun süre gündem olmuştu. İllüzyon hilesi olarak vücudumuza bazı şeyleri yapıştırabiliriz. Video çekimlerinde daha da fazla hile kullanabiliriz. Aslında vücudumuzun salgıladığı kimyasalları ve sürtünmeyi kullanarak hemen her şeyi üstümüzde tutundurabiliriz. Bu iddianın gerçek olmadığının en önemli göstergesi ise aşı olan insanların hayatında bir şey değişmemesi. Halbuki ben de isterdim Magneto olayım, trafiği çekmek yerine her yere uçarak falan gideyim ama olmadı ne yazık ki.

Aşılar kimsenin genetik kodunu değiştirmiyor, garip garip manyetik özellikler kazanmıyoruz. Bu iddiaların aksini kanıtlayan çok sayıda araştırma da bulunuyor.